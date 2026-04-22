El 2 de julio de 2018, en el Rostov Arena, se vivió una de las remontadas más memorables de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Selección de Bélgica venció 3-2 a Selección de Japón en un duelo que parecía perdido.

Japón sorprendía al ponerse 2-0 arriba hasta el minuto 70, dejando contra las cuerdas a los europeos. Sin embargo, Bélgica reaccionó, empató el partido y guardó lo mejor para el final.

En la última jugada, un contraataque perfecto de apenas 10 segundos recorrió el campo con una precisión milimétrica. La acción terminó con el gol de Nacer Chadli, tras una brillante intervención de Romelu Lukaku, quien dejó pasar el balón y descolocó a toda la defensa japonesa.

Ese 3-2 no solo selló la clasificación de Bélgica, sino que inmortalizó una jugada que, hasta hoy, es recordada como uno de los goles eternos de los Mundiales.

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