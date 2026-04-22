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Nacer Chadli: el golazo que selló la remontada de Bélgica ante Japón en Rusia 2018

Aquel contraataque de 10 segundos en Rusia 2018 sigue siendo uno de los momentos más impactantes en la historia de los Mundiales. 

Martin Suarez Vargas

22/04/2026 11:31

Nacer Chadli, jugador belga. Foto: @nc22back.
Rusia.

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El 2 de julio de 2018, en el Rostov Arena, se vivió una de las remontadas más memorables de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Selección de Bélgica venció 3-2 a Selección de Japón en un duelo que parecía perdido.

Japón sorprendía al ponerse 2-0 arriba hasta el minuto 70, dejando contra las cuerdas a los europeos. Sin embargo, Bélgica reaccionó, empató el partido y guardó lo mejor para el final.

En la última jugada, un contraataque perfecto de apenas 10 segundos recorrió el campo con una precisión milimétrica. La acción terminó con el gol de Nacer Chadli, tras una brillante intervención de Romelu Lukaku, quien dejó pasar el balón y descolocó a toda la defensa japonesa.

Ese 3-2 no solo selló la clasificación de Bélgica, sino que inmortalizó una jugada que, hasta hoy, es recordada como uno de los goles eternos de los Mundiales.

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