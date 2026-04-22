Histórico proceso: El Salvador lleva a juicio a 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

El Salvador inició un juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de estar implicados en más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. El proceso comenzó el 20 de abril de 2026 en San Salvador y es considerado uno de los más grandes en la historia judicial del país.

Según la Fiscalía, los acusados formarían parte de la estructura de mando de la organización criminal, incluyendo líderes y cabecillas. Se les atribuyen delitos como homicidio, extorsión, tráfico de armas, feminicidio y desapariciones forzadas.

Las autoridades señalan que cuentan con pruebas como testimonios de testigos protegidos que vinculan a la cúpula de la pandilla con la orden de múltiples asesinatos, entre ellos un ataque ocurrido en marzo de 2022 en el que murieron 87 personas en un solo fin de semana.

El juicio se desarrolla bajo la modalidad de macroaudiencia, tras reformas legales recientes. La mayoría de los acusados participa de forma virtual desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.

El proceso forma parte de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido más de 91.000 detenciones vinculadas a estructuras criminales, según cifras oficiales.

Organismos de derechos humanos han cuestionado estos juicios colectivos, al considerar que pueden afectar el derecho a la defensa individual y la presunción de inocencia. También advierten sobre posibles detenciones arbitrarias durante el estado de excepción.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado riesgos en el debido proceso, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por la prolongación de estas medidas.

El Gobierno salvadoreño sostiene que estas acciones buscan desarticular a las pandillas y reducir los niveles de violencia en el país.

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