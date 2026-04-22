Después de 200 años regresan a Río los papagayos azules y amarillos

El proyecto busca restaurar la fauna original del Parque Nacional de Tijuca mediante la reintroducción progresiva de ejemplares.
22/04/2026 10:41
Escuchar esta nota
En las afueras de Río de Janeiro, en el Parque Nacional de Tijuca, los loros amarillos y azules, ausentes de este bosque durante más de doscientos años, están regresando.
Biólogos del programa Refauna trabajan para repoblar la zona y restaurar su fauna original.
Hasta el momento, se reintrodujeron cuatro ejemplares, y se reintroducirán seis más próximamente, con el objetivo final de liberar cincuenta.
Marcelo Rheingantz, director de la iniciativa, comentó:
"Es realmente maravilloso reunir de nuevo la orquesta del bosque".
La directora del parque, Viviane Lasmar, celebró el evento: "Son magníficas. No me extraña que todos los visitantes pregunten constantemente cómo pueden verlas". A continuación, reiteró la importancia del proyecto para la comunidad local: "Para mí, como directora del parque, es algo especial. Pero aún más como residente de Río. Es un sueño hecho realidad". Clarín.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30