Dolor en el fútbol: hallaron sin vida a un jugador ruso y se desconocen las causas de su deceso

El fútbol ruso atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse el fallecimiento de Lionel Adams, futbolista ruso de ascendencia nigeriana, cuyo cuerpo fue encontrado en la ciudad de Zvenígorod, en la región de Moscú. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de un edificio residencial vinculado a otro jugador profesional, el arquero Timur Magomédov, actual integrante del Dinamo Majackalá.

De acuerdo con reportes policiales difundidos por la agencia estatal TASS, el cuerpo del deportista fue localizado durante las últimas horas, lo que activó un operativo de investigación para esclarecer lo ocurrido. En las primeras informaciones difundidas por medios locales se mencionó la causa de un presunto conflicto sentimental. Sin embargo, la madre del futbolista desmintió públicamente esa versión y aseguró que su hijo no mantenía ninguna relación de pareja.

La muerte de Adams se produce pocas semanas después de un grave episodio de violencia que lo tuvo como víctima. A finales de diciembre, el jugador fue atacado por un grupo numeroso de personas en las afueras de un restaurante en Zvenígorod, agresión en la que además recibió un disparo en la cadera. Tras permanecer hospitalizado, decidió abandonar el centro médico por decisión propia, según medios locales.

Lionel Adams, nacido en 1994, se formó en las divisiones juveniles del CSKA de Moscú entre 2012 y 2014 y desarrolló una extensa carrera en el fútbol ruso, defendiendo las camisetas de clubes como Yenisei de Krasnoyarsk, Volga de Tver y Kamaz de Naberzhnie Chelní. En el plano internacional, tuvo un paso por el fútbol español al jugar en el CCD Cerceda durante la temporada 2018/2019. En la actualidad militaba en el Alga Bishkek.

Mientras continúan las investigaciones oficiales, el fallecimiento del futbolista ha generado consternación en el ámbito deportivo ruso, donde se multiplican los mensajes de pesar y las muestras de solidaridad hacia su familia.

