V Congreso Internacional de Salud de Unifranz reunirá a expertos de talla mundial para analizar el futuro de la salud

El uso de tecnología, el resurgimiento de enfermedades ya controladas, resistencia microbiana y salud mental, son parte de los temas que se analizarán en el V Congreso Internacional de Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz). El evento, que se realizará en Cochabamba el 13 y 14 de mayo, reunirá a expertos de talla mundial que, más allá de lo académico, buscan generar evidencia para el futuro de la salud en Bolivia.

“Este congreso nace de una convicción, que la salud necesita ser pensada y trabajada con mayor articulación, evidencia y visión de futuro. No estamos hablando de una necesidad médica, sino de una realidad que impacta a familias, convivencia social y bienestar colectivo”, señaló Jimmy Venegas, decano académico de Unifranz, en el lanzamiento del evento.

Para el secretario municipal de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz, el debate sobre el futuro de la medicina no puede desligarse del componente humano.“La tecnología no puede reemplazar la relación médico-paciente. El médico no es solo un técnico, es un ser humano que cuida a otros seres humanos”, sostuvo.

El congreso cuenta con aliados estratégicos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), redes académicas internacionales, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, colegios profesionales y diversas instituciones del ámbito sanitario.

El evento contará con tres ejes temáticos principales: Salud sin Fronteras, Salud de Impacto y Salud del Futuro.

El primero, Salud sin Fronteras, abordará temas como la salud mental, la resistencia antimicrobiana y el enfoque One Health (Una sola salud), un enfoque integral que vincula la salud humana, animal y ambiental, especialmente en el contexto del cambio climático.

“Algo novedoso en este eje es el One Health. Ustedes ven que muchas de las enfermedades que ya estaban controladas o erradicadas están volviendo, tiene que ver con el cambio climático y nosotros tenemos que empezar a pensar en actuar de una forma preventiva en lugar de reactiva”, indicó Venegas.

También se tratará un tema crítico a nivel global: la resistencia a los antimicrobianos. El uso inadecuado de antibióticos, tanto en hospitales como en el hogar, ha generado que muchos microorganismos desarrollen resistencia, reduciendo la eficacia de los tratamientos.

“Estamos en busca de articular esfuerzos con redes y entidades especializadas para establecer el primer nodo de vigilancia de resistencia antimicrobiana en Cochabamba”, dijo la autoridad académica.

Asimismo, desde Unifranz, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, se desarrollan investigaciones en colegios de Cochabamba donde se evidenció que una gran parte de los estudiantes presenta problemas de ansiedad y depresión. “Por ello, consideramos fundamental incluir la salud mental como un eje central en este espacio”, sostuvo Venegas.

El segundo eje, Salud con Impacto, incluirá temas como la epigenética, el eje intestino-cerebro, la microbiota y otros enfoques innovadores que deben analizarse tanto desde una perspectiva global como local, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y que la salud sea encarada desde un enfoque integral. Otro de los temas de este eje es el estudio de los fármacos basados en GLP-1, incluyendo la semaglutida y la tirzepatida, destinados al tratamiento de la diabetes y la obesidad.

Entre otros, estos medicamentos han ganado gran popularidad, incluso en redes sociales, no obstante que su uso debe estar acompañado de información científica precisa y la orientación de profesionales de la salud.

El tercer eje, Salud del Futuro, se centrará en los avances tecnológicos en salud y la necesidad de actualizar conocimientos en un entorno en constante evolución. Se hablará de Telemedicina y Project ECHO, atención remota y tele mentoría para democratizar el conocimiento clínico, medicina de precisión y farmacogenómica, revolución digital en la Cirugía Dentobucomaxilofacial.

En este punto Cruz subrayó que, desde la realidad latinoamericana, el enfoque debe equilibrar innovación con valores.

“Recuerdo que hace 30 años, cuando estudiábamos medicina, lo hacíamos en condiciones muy diferentes. Hoy en día, los estudiantes cuentan con tecnología avanzada, prácticamente en entornos 5D. No obstante, lo más importante es no perder el valor humano de la relación médico-paciente, que consideramos un patrimonio intangible de la humanidad”, sostuvo.

Más allá de lo académico

Laura Poveda, coordinadora nacional de Eventos Internacionales de Unifranz, explicó que el objetivo es ir más allá del intercambio académico. Remarcó que la participación de expertos internacionales permitirá enriquecer el debate con experiencias diversas.

“Unifranz no solo congrega expertos para escucharlos, sino que busca convertir esta evidencia en decisiones posibles para Bolivia”, afirmó.

Con la participación de especialistas provenientes de países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos, el congreso apunta a consolidarse como un referente regional en discusión sanitaria.

Frente a los cambios tecnológicos, crisis de salud mental y nuevos riesgos globales, el V Congreso Internacional de Salud de Unifranz se perfila como un punto de encuentro clave para pensar y construir el futuro de la salud.

“Desde Unifranz creemos firmemente en la articulación institucional. Este lanzamiento no es solo la presentación de una agenda, sino un llamado a trabajar de manera conjunta por la salud, con visión compartida, responsabilidad y un compromiso real de construir soluciones sólidas para el presente y el futuro”, finalizó Venegas.

El V Congreso Internacional de Salud de Unifranz se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo en la ciudad de Cochabamba, en el Centro de Convenciones Portales y el Campus Central de Unifranz. El evento se desarrollará en modalidad presencial, con inscripción habilitada a través de su plataforma oficial.

Está dirigido a autoridades educativas, profesionales del área de la salud, estudiantes nacionales e internacionales, investigadores y miembros de la Red Alumni. La participación contempla distintas modalidades e incluye el acceso a conferencias y talleres.

Más información en: https://eventos.unifranz.edu.bo/cbb/congreso-internacional-en-salud

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