El dibujo y la ilustración como herramientas clave en la educación moderna

El dibujo y la ilustración son herramientas fundamentales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lejos de ser solo recursos artísticos, estas prácticas permiten traducir ideas complejas en representaciones visuales claras, facilitando la comprensión, la memoria y el desarrollo de habilidades cognitivas.

Leslie Miranda, docente de la carrera de Diseño Gráfico y Crossmedia en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), resalta el valor estructural del dibujo en la formación académica.

“La importancia de la ilustración es muy relevante para empezar a dibujar. El dibujo es la base de todo en nuestra carrera. La ilustración es lo más importante porque han sido parte de desde hace siglos donde se ha manejado esas técnicas de ilustración, como el arte rupestre, hacían ilustración y para contar historias, para contar algo”, explica la académica.

Uno de los principales aportes del dibujo en la educación es su capacidad para transformar conceptos abstractos en imágenes concretas. Esta característica permite que los estudiantes comprendan mejor los temas difíciles, desde procesos científicos hasta hechos históricos.

Desde el enfoque cognitivo, dibujar activa múltiples canales sensoriales, especialmente el visual y el kinestésico, lo que fortalece el aprendizaje. Este proceso, basado en el procesamiento dual de la información, favorece la retención a largo plazo, ya que obliga al estudiante a sintetizar y reorganizar el conocimiento.

“Un dibujo expresa más que mil palabras. Por eso el dibujo en la ilustración es muy importante”, sostiene Jaime Sanjinés, periodista, profesor e ilustrador del suplemento educativo “Goyi”, un material didáctico boliviano que incluía láminas, cuentos y actividades ilustradas para apoyar la enseñanza. Tuvo vigencia por más de 50 años, y fue una herramienta clave para estudiantes y docentes en el país.

La ilustración fortalece la memoria y la creatividad

El uso de ilustraciones en el aula no solo mejora la comprensión, sino también la memoria. Estudios demuestran que el aprendizaje visual incrementa la retención de información hasta en un 65%, especialmente cuando se utilizan recursos como diagramas, mapas conceptuales o infografías.

Además, el dibujo estimula la creatividad y el pensamiento crítico. Al representar ideas de forma visual, los estudiantes deben analizar, interpretar y sintetizar información, lo que fortalece sus capacidades cognitivas.

Miranda destaca el valor histórico y educativo de la ilustración al señalar: “La trascendencia de la educación con la ilustración ha sido igual de relevante, porque gracias a estas ilustraciones, antes de que haya Inteligencia Artificial, ChatGPT y todo eso, teníamos que ilustrar, por ejemplo hechos como la batalla de Ingavi, la Pérdida del Mar”, explica Miranda.

El dibujo mejora la comunicación y el aprendizaje integral

Otra ventaja clave del dibujo es su capacidad para mejorar la comunicación. Las imágenes permiten transmitir ideas de manera más clara, directa y universal, superando barreras lingüísticas y culturales.

En este sentido, la ilustración se convierte en una herramienta inclusiva, especialmente útil para estudiantes con estilos de aprendizaje visual. Asimismo, facilita el trabajo colaborativo, ya que permite construir conocimiento de forma conjunta mediante esquemas o representaciones gráficas.

“Hoy en día tenemos gráficas a todo color en todo material, donde están representados cuentos, está nuestra historia de Bolivia. En sí, la ilustración y el dibujo está en todo”, destaca Sanjinés.

Por su parte, Miranda añade: “Las clases de ilustraciones han ido trascendiendo y han ido dando información visual. Es un descanso para cualquier revista, es también un conocimiento de cómo se forma la idea”, concluye la especialista.

El dibujo y la ilustración no solo fortalecen habilidades cognitivas, sino también competencias creativas, comunicativas y colaborativas. Desde la infancia hasta la educación superior, su uso contribuye a formar estudiantes más críticos, innovadores y capaces de expresar ideas de manera efectiva. Como lo demuestra la historia y la práctica educativa actual, aprender a través de imágenes no solo facilita el conocimiento, sino que también lo hace más humano, creativo y duradero.

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