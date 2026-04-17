Filtran patrimonio de Eugenio Derbez: ¿cuánto dinero tiene realmente el comediante?

En los últimos días, el nombre del comediante y actor mexicano Eugenio Derbez volvió a colocarse en tendencia luego de que diversos medios de la farándula difundieran información sobre la supuesta fortuna que habría acumulado a lo largo de su exitosa carrera en el entretenimiento.

A sus 64 años, Derbez es considerado uno de los máximos referentes del humor y la televisión en México, gracias a producciones icónicas como “La Familia P. Luche”, “XHDRBZ” y “Derbez en cuando”. Su salto a la industria internacional lo llevó a participar en importantes proyectos cinematográficos en Hollywood, entre ellos “Jack and Jill”, “Dora and the Lost City of Gold” y la aclamada “CODA”.

Hijos de Eugenio Derbez

Revelan supuesta fortuna millonaria

De acuerdo con una publicación del sitio especializado Celebrity Net Worth, el actor habría logrado consolidar un patrimonio estimado en alrededor de 30 millones de dólares, cifra que equivale a más de 517 millones de pesos mexicanos según el tipo de cambio actual.

Tras la difusión de esta información, la cantante y esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, reaccionó cuestionando la veracidad de estas estimaciones y calificándolas como delicadas.

“De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos, ni cómo, ni por qué, me parece peligrosísimo y muy delicado”, expresó la artista, dejando en claro su molestia por la circulación de este tipo de datos.

Recordemos que, Eugenio Derbez, uno de los comediantes más queridos en México, tiene 4 hijos, producto de 4 relaciones distintas. Los hijos del también actor de cine son Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez.

Mira la programación en Red Uno Play