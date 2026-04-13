Unifranz llega al podio de los mejores lugares para trabajar y es la única universidad en ese sitial

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) alcanza un hito histórico este 2026 al posicionarse en el segundo lugar del ranking Great Place to Work (GPTW), dentro de la categoría de 101 a 500 colaboradores. Este reconocimiento consolida su crecimiento y prestigio institucional, además de demostrar que su esfuerzo diario impacta en el clima laboral y estudiantil, lo que la convierte en la única universidad en Bolivia en formar parte del podio de las mejores empresas para trabajar.

Pablo Ardaya, director nacional de Capital Humano de Unifranz, sostiene que el reconocimiento es importante y está alineado con el objetivo central que está centrado en liderar la innovación y la transformación de la educación en Bolivia.

“Es una satisfacción estar dentro de un ranking. Unifranz está trabajando por construir una cultura, por trabajar junto a las personas y fomentar en ellos el logro de nuestro propósito institucional. Transformar la educación en Bolivia es algo que enamora a quienes trabajamos en Unifranz y, por lo tanto, creo que esa es nuestra principal estrategia”, sostiene Ardaya.

Este enfoque ha permitido consolidar una cultura organizacional centrada en la innovación y el trabajo colaborativo, enfoques que están incorporados en cada uno de los docentes y trabajadores de la universidad. Además, Ardaya considera que los logros no se construyen de manera individual, sino en equipo.

La categoría en la que participó Unifranz fue la de 101 a 500 colaboradores, en la que compitió junto a quince empresas de distintos rubros y reconocida trayectoria, todas en busca de un lugar en el podio principal.

Además de Unifranz, que alcanzó el segundo lugar, el primer puesto fue para Térbol (Terapéutica Boliviana S.A.), una reconocida industria farmacéutica boliviana con más de 35 años de trayectoria. En tercer lugar se ubicó Grupo Tigre, multinacional brasileña con más de 80 años de experiencia y líder internacional en soluciones para la construcción civil.

Colaboradores destacan ambiente laboral

El reconocimiento de GPTW se basa en la percepción de los propios colaboradores, lo que le otorga un valor aún mayor. Su certificación es reconocida e importante a nivel global, no por lo que dicen los directivos o por manuales corporativos, sino porque surge de la voz de quienes realmente sostienen a las empresas: los colaboradores.

Miguel Velarde, coordinador de reclutamiento y selección en Unifranz, destaca que el clima interno es un factor clave.

"Unifranz es un buen lugar para trabajar porque es una institución que pone esfuerzos sinceros en lograr una experiencia muy grata para el colaborador. Considero que este clima de alta colaboración y esta fuerte cultura de trabajo en equipo es un factor que nos permite hoy llegar al ranking en segundo lugar", sostiene Velarde.

Por su parte, Diana Murillo, asistente de Marketing en Unifranz, resalta las oportunidades de crecimiento que tuvo.

"Contamos con el apoyo de personas apasionadas, capacitadas y comprometidas en colaborar. Desde mi experiencia, he sido parte como estudiante y, ahora al formar parte del equipo administrativo he tenido oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional", destaca Murillo.

Formación práctica y cultura innovadora

Una cultura institucional basada en innovación, excelencia y propósito, es clave para ser un Great Place to Work.

El modelo “aprender haciendo” impulsa la empleabilidad y, al priorizar el desarrollo de competencias prácticas desde los primeros semestres, mediante casos reales, proyectos integradores y simulaciones, se fortalece un entorno donde docentes y colaboradores trabajan de manera colaborativa.

Este enfoque, respaldado por infraestructura moderna, acreditaciones internacionales como QS Stars y ARCU-SUR, y una sólida estrategia de internacionalización, evidencia un compromiso genuino con la calidad, la mejora continua y el desarrollo integral.

Asimismo, al promover el impacto social y una formación que trasciende lo profesional, la institución consolida una cultura organizacional basada en valores, sentido de pertenencia y orgullo, factores determinantes que la posicionan como un lugar destacado para trabajar y crecer.

Ser la única universidad en el podio de GPTW demuestra que la excelencia académica puede ir de la mano con un entorno laboral positivo.

Personas que transforman el futuro educativo

El concepto institucional resume esta visión: en Unifranz, el talento no solo trabaja, transforma.

Desde Unifranz se expresa el agradecimiento sincero a todos los colaboradores de la institución, no solo por los reconocimientos alcanzados, sino por su compromiso diario de trabajar con el propósito de transformar la educación en Bolivia. Ese esfuerzo constante es considerado el verdadero motor del crecimiento.

Asimismo, se destaca que lo que hace grande a Unifranz es contar con un equipo convencido de que la innovación forma parte del día a día, que comparte valores y actúa con integridad y solidez en cada una de sus acciones.

“A todos nuestros colaboradores, a todos nuestros docentes, a todas las personas que trabajan día a día en Unifranz, les digo muchísimas gracias. Esto simplemente es un reflejo del amor que le tienen ustedes a su trabajo”, enfatiza Ardaya.

Este reconocimiento no solo celebra un logro institucional, sino también el compromiso de una comunidad que demuestra que el mejor lugar para trabajar es aquel donde las personas encuentran propósito, crecimiento y la oportunidad de transformar realidades.

El reconocimiento de Great Place to Work responde a un proceso riguroso de evaluación del clima laboral, participación de colaboradores y consolidación de su cultura organizacional. Estos resultados reflejan una gestión enfocada en las personas, la colaboración y la innovación, validada por la evaluación Culture Audit del GPTW Institute.

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