Estudiantes de Unifranz desarrollan pasta dental sostenible que regenera y fortalece el esmalte

Un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrolló, de manera artesanal, una pasta dental a base de hidroxiapatita, un componente natural obtenido mediante la calcinación de huesos de pescado. Esta propuesta innovadora busca transformar el cuidado bucal, ofreciendo una solución que beneficia tanto la salud bucal como el medio ambiente.

El equipo desarrollador está conformado por las estudiantes Fiorela Yujra, Maydda Quisbert, Dafne Antonio y Eleazar Canaviri, quienes cursan el noveno semestre de la carrera en Unifranz. El proyecto integrador elaborado tiene el nombre de Apatitecare. y es una alternativa biocompatible que no solo protege, sino que ayuda a reparar el esmalte dental.

“Nuestro proyecto se llama elaboración de una pasta dental con propiedades remineralizantes de hidroxiapatita a partir de una fuente natural. El principal beneficio que ofrece es la remineralización del esmalte dental, es decir, la reparación de pequeñas microlesiones que se generan en los dientes”, explica Fiorela.

La hidroxiapatita es un mineral fundamental en la estructura dental, ya que constituye aproximadamente el 97% del esmalte y el 70% de la dentina. Su incorporación en pastas dentales representa un cambio de enfoque en la odontología preventiva para pasar de la protección química a la reconstrucción biológica.

A diferencia del flúor, que actúa formando una barrera protectora, la ventaja de la hidroxiapatita es que se integra directamente al diente, rellenando microfisuras y fortaleciendo su estructura. Esto permite reducir la sensibilidad dental, prevenir caries y mejorar el aspecto estético de manera natural.

Además, su carácter biocompatible la convierte en una opción segura, incluso para personas sensibles a los componentes tradicionales de los dentífricos.

Proceso que transforma residuos en solución innovadora

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque sostenible. Los estudiantes lograron obtener el principio activo a partir de residuos orgánicos, específicamente de los huesos de pescado.

“El desarrollo del proyecto fue, primero, prácticamente la recolección de los huesos de pescado. Posteriormente estos se llevaron a lo que es la calcinar a 300 ºC, y después de calcinados los huesos se introdujeron en una pasta, para finalmente obtener lo que es nuestra pasta dental”, detalla Eleazar Canaviri.

Asimismo, el jóven bioquímico precisa la importancia de este procedimiento para obtener la sustancia clave de este proceso: “Para obtener la hidroxiapatita fue la calcinación de los huesos, ya que es la base en donde se tiene el principio activo”, destaca.

Este enfoque no solo aprovecha recursos disponibles, sino que también contribuye a la reducción de residuos, integrando criterios de sostenibilidad en el desarrollo científico.

Yujra resalta este valor agregado: “Se genera un aporte ambiental, ya que reutilizamos los huesos de pescado para convertirlo y transformar en un producto biocompatible y útil para la salud bucal”, sostiene.

Prototipo que busca mejorar experiencia del usuario

Aunque el prototipo de pasta dental ya demuestra su eficacia, el equipo identifica oportunidades de mejora para optimizar su aceptación para los usuarios. “Una de las mejoras que nosotros vimos puede ser el tema de la textura y el color”, sostiene Dafne.

En ese sentido, explica que la mejora del color de la pasta se estima para que sea más aceptada por las personas y el tema de la textura se pueda mejorar para que resulte más agradable al usarlo. Sin embargo en cuanto al aroma, el prototipo tiene una agradable sensación a menta.

Estas mejoras apuntan a lograr una experiencia más amigable para el usuario, aspecto clave en la adopción de productos innovadores en el cuidado personal.

De esta manera, el proyecto Apatitecare representa un logro significativo para el equipo, no solo por su valor científico, sino también por su impacto ambiental y social.

“Como grupo nos sentimos felices y orgullosos por haber logrado este producto sobre la pasta dental a base de hidróxiapatita. Combinamos tanto lo científico como lo ambiental y es por eso que nos sentimos orgullosos de este proyecto”, destaca Dafne.

El grupo de jóvenes bioquímicos también destacó la colaboración y guía de Sonia Yujra Cama, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia en Unifranz.

El proyecto de pasta dental de hidroxiapatita se perfila como una alternativa innovadora, con beneficios como la remineralización natural, el fortalecimiento y reparación de micro fisuras dentales. Iniciativas como esta demuestran el potencial de la investigación universitaria para transformar el conocimiento en productos concretos.

Por otro lado, los Proyectos Integradores en Unifranz son actividades prácticas que articulan conocimientos teóricos, habilidades y actitudes, permitiendo desarrollar competencias profesionales de forma integral. Fomentan el trabajo colaborativo, la resolución de problemas reales y la aplicación de lo aprendido, facilitando la adaptación al entorno laboral.

Más allá de un proyecto académico, este desarrollo refleja una nueva forma de entender la salud bucal con un producto que no solo protege, sino regenera y cuida de manera integral.

Mira la programación en Red Uno Play