¿Lo demandará? Modelo del video de Christian Nodal revela que aún no le pagaron

La modelo Dagna Mata, quien ha participado en diversos proyectos de la industria de la moda y videos musicales, se encuentra en el centro de la atención mediática luego de revelar que aún no ha recibido el pago correspondiente por su participación en el videoclip “Un vals”, del cantante Christian Nodal.

La exposición del video la volvió viral en redes sociales, especialmente por las comparaciones de su imagen física con las cantantes Cazzu y Ángela Aguilar, lo que derivó en una ola de comentarios y polémica en plataformas digitales.

En una entrevista con un programa de televisión estadounidense, Mata confirmó que todavía no ha recibido su remuneración. “Todavía no”, respondió cuando fue consultada sobre el pago por su aparición en el video.

La modelo explicó que, según lo acordado inicialmente, el pago debía realizarse en un plazo de 30 días, sin embargo, ese tiempo ya se habría triplicado sin que se concrete la compensación.

“Al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. Muchas veces estamos en una posición vulnerable, en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”, declaró.

Dagna Mata señaló además que ya estaría en conversaciones con sus abogados ante la posibilidad de iniciar acciones legales contra el equipo de producción del proyecto musical.

“No puedo dar más detalles”, añadió la modelo, sin brindar más información sobre el proceso en curso.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre las condiciones laborales dentro de producciones audiovisuales y el trato hacia modelos y colaboradores en la industria del entretenimiento.

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