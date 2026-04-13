¡Se cancela la boda! Nodal y Ángela rompen planes de casarse por la iglesia, ¿conoce el motivo?

El cantante mexicano Christian Nodal anunció que la boda religiosa que tenía planeada junto a Ángela Aguilar para mayo de 2026 ha sido pospuesta de manera indefinida.

La pareja, que contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima realizada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, había proyectado una segunda celebración por la iglesia en 2026, además de una fiesta con mayor número de invitados.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Nodal explicó que la decisión de aplazar el evento ya está tomada y que responde a preocupaciones relacionadas con la seguridad en el país. El intérprete señaló que el contexto actual, vinculado a situaciones de violencia e inseguridad, ha influido directamente en la suspensión de la ceremonia religiosa.

“Habíamos hablado de casarnos en mayo, pero lo estamos posponiendo por la situación en la que está México”, expresó el cantante, quien agregó que la intención era realizar la boda en Zacatecas, pero que el escenario actual ha generado incertidumbre.

El artista no ofreció detalles sobre una posible nueva fecha ni sobre la posibilidad de cambiar el destino de la celebración, por lo que la pareja no ha confirmado si el enlace religioso será reprogramado en otro lugar o bajo otras condiciones.

Por el momento, la decisión ha generado diversas reacciones entre seguidores y medios de comunicación, mientras se mantiene la expectativa sobre el futuro de la ceremonia.

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