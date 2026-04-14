Fans explotan contra FIFA por precios del Mundial 2026: ¿boletos caros y asientos lejanos?

La venta de entradas para el Mundial 2026 ha generado molestia entre varios aficionados, quienes denuncian haber pagado sumas elevadas por boletos que terminaron ubicándolos en las zonas más alejadas de los estadios.

Uno de los casos más comentados es el de Aaron Levinson, quien desembolsó más de 1.500 dólares por entradas de Categoría 3 para asistir junto a su familia a partidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una de las sedes del torneo. Sin embargo, tras completar la compra, descubrió que sus asientos estaban ubicados en una esquina de la parte más alta del estadio.

“Es simplemente extraño. Me gusta sentarme en ciertos sectores, cerca de la línea lateral, no detrás del arco. Por el precio que pagué, al menos deberían decirte dónde estarán los asientos antes de comprar”, declaró al diario Los Angeles Times.

Según la distribución de localidades del estadio, las entradas de Categoría 1 corresponden a las mejores ubicaciones en los niveles inferiores, mientras que las de Categoría 3 —las más económicas dentro de la preventa disponible— están situadas en los extremos del quinto nivel, una de las zonas más alejadas del campo.

Levinson también cuestionó los costos adicionales que implican asistir al evento, señalando que solo el estacionamiento cerca del estadio cuesta alrededor de 250 dólares.

La polémica se suma a las críticas por los elevados precios de las entradas y la falta de transparencia en el proceso de venta. Incluso, 69 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron recientemente una carta a la FIFA exigiendo una revisión del sistema de precios dinámicos implementado para el torneo.

“Cuando se anunció el modelo trinacional para el Mundial 2026, FIFA prometió una experiencia inclusiva y cientos de miles de entradas accesibles. Esa visión ha sido socavada por un modelo de precios financieramente excluyente”, señala la carta.

Los Ángeles será una de las 16 ciudades sede de la Copa del Mundo 2026, y el SoFi Stadium albergará ocho partidos entre junio y julio del próximo año.

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