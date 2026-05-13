¿Sabías que cada jugador convocado al Mundial 2026 generará dinero para su club? Te contamos

La FIFA no solo prepara un Mundial histórico en lo deportivo, sino también uno con fuerte impacto económico para los clubes. El organismo incrementó el fondo destinado a compensar a los equipos que cedan futbolistas a sus selecciones nacionales.

Para esta edición, el Programa de Apoyo a Clubes distribuirá 355 millones de dólares, una cifra superior a la entregada en la pasada Copa del Mundo. El objetivo es reconocer el aporte de los equipos que liberan a sus jugadores durante el desarrollo del torneo.

FOTO: SHUTTERSTOCK. FIFA pagará más a clubes por jugadores en Mundial 2026

Cada club recibirá un pago aproximado de 11.000 dólares diarios por cada futbolista convocado. La compensación cubrirá desde el inicio de la concentración con su selección hasta el momento de la eliminación o finalización de su participación en el campeonato.

Esto significa que mientras más lejos llegue una selección, mayor será el ingreso para el club dueño del pase del jugador. Una participación breve podría representar cerca de 150.000 dólares, mientras que avanzar a instancias decisivas elevará considerablemente las ganancias.

FOTO: SHUTTERSTOCK. FIFA pagará más a clubes por jugadores en Mundial 2026

El aumento de recursos también responde al nuevo formato del torneo, que contará por primera vez con 48 selecciones. La ampliación implicará más futbolistas convocados, mayor cantidad de partidos y una duración más extensa del campeonato.

Aunque en lo deportivo los clubes deberán prescindir temporalmente de sus figuras, en lo económico el beneficio puede resultar clave. Para muchas instituciones, especialmente las de menor presupuesto, este ingreso significará un respaldo importante.

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