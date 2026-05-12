“Es como Disney”: Neymar mostró su increíble mansión y dejó a todos sin palabras

Neymar volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez lejos de las canchas. El delantero brasileño abrió las puertas de su exclusiva mansión en Santos y mostró parte de su vida privada durante una visita del influencer Pigmeu.

El recorrido, grabado por el youtuber Jon Vlogs tras la victoria del Santos frente a Bragantino en el Brasileirao, permitió conocer distintos espacios de la propiedad, valuada en más de 10 millones de dólares.

Autos de lujo y una colección de motos

Entre los rincones más llamativos de la mansión destaca una cocina minimalista con acabados de mármol y un enorme garaje donde sobresale una Ferrari negra.

Además, Neymar mostró una colección de motocicletas que pertenecía al antiguo propietario de la vivienda.

“Estas motocicletas venían con la casa, el tipo las coleccionó”, comentó el futbolista brasileño durante el recorrido.

“Es como Disney”

Sin embargo, el espacio que más llamó la atención fue la enorme sala de juegos diseñada especialmente para sus hijas.

El ambiente recrea una pequeña ciudad infantil con casas, tiendas, hospital, panadería, tobogán y pelotero.

“Aquí se puede jugar. ¡Es como Disney!”, expresó Neymar mientras enseñaba el lugar.

Un rincón dedicado al fútbol

El delantero también mostró un comedor decorado con camisetas enmarcadas de grandes figuras del fútbol mundial.

Entre ellas destacan prendas firmadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las máximas estrellas del deporte.

Mira la programación en Red Uno Play