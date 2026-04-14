Así se mueve el dólar paralelo frente al referencial este martes 14 de abril

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este martes 14 de abril una nueva variación, según plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,33 para la compra y Bs 9,30 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior, cuando se ubicaba en Bs 9,31 en ambos casos.

Por su parte, bolivianblue.net reporta una cotización de Bs 9,34 para la compra y Bs 9,31 para la venta, también con una leve subida frente al cierre del lunes.

En contraste, el tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene sin variaciones en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, muy por debajo de los valores del mercado paralelo.

Asimismo, el valor referencial del dólar publicado por el ente emisor se ubica en Bs 9,16 para la compra y Bs 9,35 para la venta, cifras que se aproximan a las cotizaciones observadas en el mercado informal.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus valores son seguidos por ciudadanos y sectores económicos que operan en dólares, en un contexto marcado por la alta demanda de la divisa y la limitada disponibilidad en canales oficiales.

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