Violencia en la UAJMS: Campero denuncia "red de corrupción" y compara a dirigente con Max Mendoza

Tras la violenta jornada vivida en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), que culminó con dos estudiantes heridos de gravedad y 26 aprehendidos, la exdiputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, lanzó duras acusaciones contra la dirigencia estudiantil. Campero vinculó los enfrentamientos con una denuncia de corrupción y el "modus operandi" de dirigentes que permanecen décadas en el sistema universitario.

El origen del conflicto: 200.000 bolivianos bajo sospecha

Según Campero, la tensión que estalló hoy en el rectorado tiene su raíz en un presunto acto de corrupción denunciado semanas atrás. La exlegisladora afirmó que el conflicto escaló cuando la Federación Universitaria Local (FUL) detectó irregularidades financieras.

"Este problema se viene dando... cuando la Federación Universitaria Local indica una denuncia en contra del señor Osman Palenque, más conocido como 'Chonta', señalando que se habrían falsificado la firma de los ejecutivos para poder obtener alrededor de 200.000 bolivianos", aseguró Campero.

"Nuestro Max Mendoza chiquito"

La exparlamentaria no escatimó en comparaciones al referirse a Osman Palenque, a quien señaló como el principal instigador de la violencia y lo comparó con el polémico exdirigente Max Mendoza.

"Es una versión parecida a la del señor Max Mendoza... son los clásicos dirigentes estudiantiles que están hace más de 20 años en la universidad. El señor Palenque es estudiante desde el año 2002... nosotros tenemos nuestro Max Mendoza chiquito lastimosamente en Tarija", sentenció.

Campero denunció que estos dirigentes utilizan a las bases estudiantiles para fines personales: "En vez de cultivar liderazgos, los utiliza para luego beneficiarse él de manera económica".

Denuncias de impunidad y "aparatos" de protección

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Campero fue la supuesta protección judicial y mediática de la que gozaría Palenque, lo que explicaría por qué las investigaciones en su contra no prosperan.

Justicia bajo cuestionamiento: "Extrañamente veíamos hace meses atrás que un personaje del Ministerio Público había recibido una certificación Honoris Causa por parte de la Universidad... por eso entendemos que estos procesos lastimosamente no avanzan".

Redes de desinformación: Campero advirtió sobre la existencia de un "aparato bien montado" que incluye medios de comunicación destinados a "generar guerra sucia y atacar a cualquier persona que haga oposición".

Un panorama sombrío para la salud estudiantil

La jornada de enfrentamientos dejó un saldo humano preocupante. Campero confirmó que hay universitarios con diagnósticos reservados producto de la intervención violenta en el rectorado.

"Tenemos dos estudiantes, una mujer y un varón que están en estado crítico... la mujer es la que está bastante complicada, está en terapia intensiva", informó con preocupación.

Trasfondo electoral

Finalmente, la exdiputada contextualizó esta crisis dentro del calendario político de la casa de estudios superiores, sugiriendo que la violencia es una herramienta de presión recurrente.

"Estos hechos también se están desatando en este momento porque estamos próximos a una elección dentro de la universidad con un nuevo rector. Estos hechos violentos se ven cada vez que se aproximan nuevas elecciones", concluyó Campero, exigiendo una investigación profunda que dé claridad al sector universitario y frene el uso de recursos públicos para intereses políticos.

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