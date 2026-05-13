Dólar en Bolivia: ¿oficial, referencial o paralelo… cuál es la diferencia?

En Bolivia existen actualmente tres valores distintos del dólar que conviven de manera simultánea en la economía: el tipo de cambio oficial, el referencial y el paralelo, cada uno con usos específicos y cotizaciones diferentes según el mercado en el que se aplican.

El dólar oficial, fijado por el Banco Central de Bolivia, se mantiene en 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 para la venta. Este tipo de cambio es el utilizado principalmente en operaciones bancarias formales y en algunas importaciones autorizadas.

Por otro lado, el dólar referencial —también publicado por el ente emisor— registra este 12 de mayo de 2026 valores cercanos a 10,14 bolivianos para la compra y 10,35 para la venta.

Este tipo de cambio suele aplicarse en transacciones digitales, como pagos con tarjetas internacionales, compras por internet y envío de remesas a través del sistema financiero y se actualiza diariamente.

En tanto, el dólar paralelo, que se mueve fuera del sistema bancario, suele oscilar entre 9,90 y 10 bolivianos por dólar, dependiendo de la oferta y la demanda del mercado.

Su cotización está influenciada, en parte, por el comportamiento de activos digitales como el USDT, utilizado como referencia en el intercambio informal de divisas.

La coexistencia de estos tres tipos de cambio genera incertidumbre en la población sobre cuál es el verdadero valor del dólar en la economía cotidiana. Mientras el oficial permanece estable, los valores del paralelo y el referencial reflejan dinámicas distintas del mercado.

En este contexto, surge la interrogante sobre si en el futuro podría modificarse el tipo de cambio oficial, o si continuará la actual estructura de múltiples referencias cambiarias en el país.

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