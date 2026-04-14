Un informe técnico aeronáutico al que tuvo acceso ABI reconstruye la secuencia final del vuelo del avión Cessna Citation con matrícula CP-3243, que se siniestró en el Trópico del departamento de Cochabamba, y apunta a una posible pérdida de conciencia de la tripulación por falta de oxígeno en cabina.

De acuerdo con el reporte operativo, el último contacto entre la aeronave y el Centro de Control de Área de La Paz se registró cerca de las 09:00, cuando el vuelo se encontraba en ascenso hacia los 39.000 pies. La comunicación se realizó en la frecuencia 128,2 MHz y, según el documento, el comportamiento del avión era normal en ese momento.

Sin embargo, minutos después, la aeronave dejó de responder a los llamados tanto en la frecuencia primaria como en la de emergencia 121,5 MHz. Tampoco hubo respuesta a los intentos de comunicación realizados por otras aeronaves que operaban en el sector.

El informe detalla que, tras la pérdida de contacto, el avión comenzó a ejecutar giros de 360 grados al norte del departamento de Cochabamba, manteniéndose nivelado en FL390 y desplazándose hacia el este. Este tipo de comportamiento, según la reconstrucción técnica, es consistente con un escenario de hipoxia en cabina, posiblemente provocado por una despresurización que habría dejado sin oxígeno a los pilotos.

La situación se agravó a las 10:57, cuando el radar secundario detectó un descenso brusco de la aeronave en coordenadas ubicadas al norte de Villa Tunari. Este evento activó las alertas operativas y la notificación inmediata a los centros de control de Cochabamba y Santa Cruz, además de advertencias a otras aeronaves para evitar el área por razones de seguridad.

Minutos después, el avión se precipitó en una zona de difícil acceso en la región de San Miguelito. El hallazgo fue confirmado a las 14:18 por equipos de rescate que operaban con apoyo aéreo. La aeronave fue encontrada en tierra con las alas separadas del fuselaje, evidenciando la magnitud del impacto.

En el accidente fallecieron el piloto Carlos Fernando Moyano Aguirre y el copiloto Julio César Sardán Villarroel, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas. La entidad señaló que las investigaciones continúan para establecer con precisión las causas del siniestro.

Con información de ABI

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