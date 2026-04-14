Ministro Zamora: Este martes iniciará el operativo para recuperar la caja negra de la aeronave siniestrada

El Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó en Que No Me Pierda el trágico fallecimiento de los dos tripulantes de la aeronave privada que desapareció mientras sobrevolaba territorio cochabambino. Pese a las esperanzas iniciales de encontrar sobrevivientes, el informe oficial señala que el impacto fue fatal y que los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz.

Una caída "en picada" sin aterrizaje de emergencia

Según las primeras evaluaciones visuales y los datos de radar, el accidente no permitió maniobras de salvamento. El ministro descartó versiones preliminares que sugerían que los pilotos habrían intentado comunicarse tras el impacto.

"Hubo alguna mala interpretación de que se hizo una llamada... pero al final no se hizo esa llamada y los pilotos fallecieron por la tremenda caída, ni siquiera hubo un aterrizaje forzoso, sino que la nave cayó en un mismo lugar", aclaró la autoridad.

Zamora añadió que, por las imágenes obtenidas, la aeronave "cayó de picada", lo que explicaría la magnitud de la tragedia.

Hipótesis y el enigma del radar

Aunque el Gobierno pide prudencia, el ministro mencionó que la investigación se centrará en entender comportamientos erráticos detectados en el radar antes de la pérdida de contacto.

"Llama la atención en el radar cómo la aeronave empieza a dar vueltas. ¿Qué pasó? ¿El piloto empezó a dar vueltas por algún problema técnico para acabar la gasolina y poder aterrizar?", cuestionó Zamora.

Entre las teorías iniciales se maneja la despresurización de la cabina, aunque la autoridad enfatizó que serán los peritos quienes den la última palabra: "La despresurización es una hipótesis, pero por responsabilidad preferimos que las investigaciones sigan su curso".

Vínculo con el Ministerio: El vuelo previo

Un dato relevante revelado por el ministro es que la misma aeronave había cumplido una misión oficial apenas horas antes del siniestro, transportando a otro miembro del gabinete.

"Esta aeronave trasladó al ministro Óscar Mario Justiniano muy temprano en la mañana y lo llevó de Santa Cruz a La Paz y, al retornar, sufrió este accidente. Todo sin novedad en el viaje del ministro. Es tema de destino que a la ida no pasó nada y a la vuelta pasa este trágico accidente", relató Zamora.

Fase de investigación: Recuperación de la caja negra

A partir de mañana, una comisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se trasladará en helicóptero al lugar del siniestro, una zona de geografía compleja, para iniciar la "Fase 2" del operativo.

Objetivo principal: Extracción de la caja negra .

Cooperación internacional: Se establecerá contacto con el fabricante de la aeronave.

Plazos: El ministro aseguró que se trabajará a "tiempo récord" para obtener respuestas que permitan tomar medidas preventivas en el futuro.

Finalmente, el Ministro de Obras Públicas envió un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que se verificará si la empresa privada cumplía con todos los mantenimientos, seguros y normativas vigentes antes de recibir su matrícula de control.

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