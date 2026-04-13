Un vuelo fuera de lo normal. Los datos de la plataforma Flightradar24 permitieron seguir en tiempo real la trayectoria de la aeronave con registro CP-3243, que terminó cayendo en el departamento de Cochabamba tras perder comunicación.

La aeronave, que había despegado desde La Paz, comenzó a presentar un comportamiento inusual mientras sobrevolaba territorio cochabambino, lo que activó la alerta entre operadores aéreos.

Un patrón que generó alarma

Según los registros, la aeronave no mantenía una ruta estable, sino que realizaba giros en círculos, un comportamiento atípico que suele estar asociado a situaciones de emergencia o a la activación de sistemas automáticos de seguridad.

Durante ese periodo, también se confirmó la pérdida total de comunicación con la torre de control, lo que elevó el nivel de preocupación.

La NAABOL había informado previamente sobre esta situación mientras equipos especializados monitoreaban el desplazamiento minuto a minuto.

De la incertidumbre al impacto

Poco después del comportamiento errático, se confirmó de manera preliminar que la aeronave habría caído a tierra, aunque aún no existe un informe oficial definitivo sobre las causas.

Hasta el momento, se manejan dos posibles zonas de impacto:

Norte de Eterazama

Región del TIPNIS

Operativo en curso

Equipos de emergencia se desplazan hacia las áreas señaladas para verificar lo ocurrido y atender la situación.

La reconstrucción del vuelo será clave para determinar qué ocurrió en los últimos minutos antes del impacto. Las autoridades se encuentran recabando información técnica que permita esclarecer el hecho.

Noticia en desarrollo

Se espera un informe oficial en las próximas horas con detalles sobre la aeronave, la tripulación y las causas del incidente.

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