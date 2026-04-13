Oficial: Aeronave intentaba terminar su combustible para aterrizar de emergencia

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que una aeronave que partió desde La Paz sufrió un accidente tras permanecer cerca de dos horas en maniobra para agotar combustible antes de intentar un aterrizaje de emergencia.

La autoridad explicó que se trataba de una aeronave moderna tipo Citation, en la que viajaban el piloto y copiloto, y que tenía como destino la ciudad de Cochabamba.

Según el reporte, la aeronave presentó un percance cuando se disponía a aterrizar, lo que obligó a los tripulantes a sobrevolar la zona para reducir el combustible; sin embargo, terminó precipitándose a tierra.

“Se trata de un avión Citation. Estaba con piloto y copiloto, salió de La Paz hacia Cochabamba. Cuando iba a aterrizar, al parecer tuvo un percance y daba vueltas para aterrizar sin combustible; sin embargo, se precipitó”, señaló Salinas.

El ministro agregó que efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se trasladan al lugar donde la aeronave fue contactada por última vez, con el objetivo de iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Asimismo, indicó que el avión habría intentado descargar combustible en una zona alejada y, posteriormente, retomar rumbo hacia el aeropuerto de Cochabamba; no obstante, no logró completar la maniobra.

“En los próximos minutos tendremos la ubicación exacta de donde cayó la aeronave y luego conoceremos las consecuencias. Aún no tenemos información precisa sobre ello”, añadió la autoridad.

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