¿Subió o bajó? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo 24 de mayo en Bolivia

En el cierre de la jornada de este domingo 24 de mayo, el mercado cambiario boliviano de la divisa estadounidense mostró comportamientos diferenciados entre las plataformas de monitoreo del mercado paralelo y las tasas oficiales referenciales que emite el ente emisor.

Las principales plataformas en línea que registran las transacciones de compra y venta en las casas de cambio y el mercado paralelo cerraron la semana con los siguientes números:

Dolarboliviahoy.com: Al final de la tarde de este sábado, la plataforma reportó una cotización de Bs 9.98 para la compra y para la venta. Este comportamiento consolida un leve descenso respecto al inicio del día, ya que a las 7:19 de la mañana se situaba en Bs 9,99 (compra) y Bs 9,97 (venta).

Bolivianblue.net: Este portal también registró variaciones durante la jornada. Al cierre de las operaciones vespertinas, fijó el dólar en Bs 10.01 para la compra y Bs 9.97 para la venta, teniendo una ligera variación a los valores registrados en el reporte matutino en Bs 10,00 (compra) y Bs 9,98 (venta).

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus pizarras oficiales mostrando un incremento de dos centavos en comparación con el día de ayer. Para esta jornada, el valor referencial de la divisa norteamericana se fijó en Bs 9.94 para la compra y Bs 10.15 para la venta (frente a los Bs 9.92 y Bs 10.13 que registró el jueves, respectivamente).

Con estos datos, la brecha entre el dólar oficial referencial y el dólar del mercado paralelo se mantiene estrecha al terminar la semana, rondando el umbral de los 10 bolivianos por unidad.

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