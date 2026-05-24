¡Se les cayó el muerto!: Video viral muestra la caída de un ataúd en plena calle

Un video grabado en Tecomán, Colima, se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que un ataúd cayó de una carroza funeraria mientras circulaba por la vía pública.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar, donde automovilistas y peatones observaron cómo el féretro terminó sobre el pavimento tras abrirse accidentalmente la puerta del vehículo funerario.

La escena sorprendió a quienes se encontraban en la zona y rápidamente generó reacciones divididas entre usuarios de internet, quienes debatieron si el hecho resultaba gracioso o preocupante.

Así ocurrió la caída del ataúd en Tecomán

El video, de apenas 26 segundos, muestra un ataúd gris sobre la calle mientras trabajadores de la funeraria intentan regresarlo al vehículo. Durante la grabación se escucha la voz de un hombre que, sorprendido por la situación, comenta entre risas: “Se les cayó el muerto”.

En el metraje también aparece una camioneta blanca retrocediendo mientras uno de los empleados coordina las maniobras para volver a subir el féretro a la carroza funeraria. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños derivados del incidente. Tampoco autoridades locales han informado sobre posibles sanciones contra la funeraria involucrada.

Redes sociales reaccionan al video viral

La grabación generó miles de comentarios en plataformas digitales, donde algunos usuarios dudaron de la autenticidad del video y consideraron que podría tratarse de contenido generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, otros internautas aseguraron que el momento parecía completamente real debido a la reacción espontánea de las personas presentes. Entre los comentarios más compartidos destacaron frases humorísticas y críticas hacia la funeraria por una posible negligencia durante el traslado.

“México superando a la IA”, escribió un usuario, mientras otros señalaron que la situación resultaba incómoda y poco respetuosa. Algunos comentarios también cuestionaron si el incidente debería derivar en sanciones administrativas para la empresa funeraria encargada del traslado.

La grabación continúa acumulando reproducciones y reacciones en distintas redes sociales, donde usuarios mantienen el debate sobre lo ocurrido en Tecomán. El caso se suma a otros videos virales registrados en México que han llamado la atención por situaciones inesperadas captadas en espacios públicos.

Fuente: Notigram

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