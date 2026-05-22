Un video que ya se volvió viral en las redes sociales capturó el preciso e insólito instante en el que un toro de gran tamaño cayó desde la caja de una camioneta en pleno movimiento, desatando el pánico entre los vecinos del municipio de Puruándiro, en el estado de Michoacán, México.

Las impactantes imágenes, registradas por una cámara de seguridad de la zona, muestran cómo el vehículo de transporte ganadero circulaba de manera normal cuando, repentinamente, el animal perdió el equilibrio y salió despedido hacia el asfalto, dando una aparatosa vuelta en el suelo.

Del asombro al terror en segundos

A pesar de la violencia del impacto contra el pavimento, el toro logró reincorporarse casi de inmediato. Sin embargo, el dolor y el tremendo susto provocaron que el astado se tornara sumamente agresivo, comenzando a deambular furioso por la calle y buscando contra qué arremeter.

El incidente tomó por sorpresa a los peatones que caminaban por el lugar. Un hombre que caminaba tranquilamente a pocos metros del lugar de la caída tuvo que acelerar el paso de inmediato al percatarse de que el enfurecido animal se dirigía hacia su posición. Segundos después, se observa cómo algunos comercios y viviendas de la cuadra cerraron preventivamente sus accesos para evitar que el animal ingresara a los inmuebles.

Chofer a la fuga y motociclistas en peligro

Tras la caída, la camioneta que transportaba al bovino continuó su marcha sin detenerse, dejando al animal suelto a su suerte en plena vía pública.

Con el paso de los minutos, la situación se tornó aún más peligrosa cuando el tráfico vehicular intentó normalizarse. Una motocicleta y varios vehículos particulares tuvieron que esquivar de reversa o a gran velocidad al toro, el cual intentó embestir a los conductores en reiteradas ocasiones antes de que las autoridades locales o el propio dueño pudieran controlarlo.

Vea el video:

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