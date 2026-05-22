¿Bad Bunny y el papa León XIV? Surge expectativa por posible encuentro en Madrid

La próxima visita del papa León XIV a Madrid ha generado expectativa no solo por las actividades religiosas programadas, sino también por una posible coincidencia con el cantante Bad Bunny, quien ofrecerá una serie de conciertos en la capital española durante las mismas fechas.

La posibilidad de un encuentro fue mencionada por José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, quien aseguró que no existirían barreras para una eventual reunión entre ambos.

"Madrid da para mucho", afirmó el religioso en declaraciones a Europa Press. Además, señaló que no considera que ambas figuras representen posiciones opuestas y sostuvo que "puede haber puentes".

Cobo también dejó entrever que una eventual reunión dependería de las circunstancias y del interés de las partes.

"Creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el papa, el papa seguro que le recibe, como recibe a todos. Pero no serían cosas antagónicas", expresó.

La visita del pontífice comenzará el 6 de junio con una vigilia y se extenderá hasta el 12 de junio, período que coincide con parte de los diez conciertos programados por Bad Bunny en Madrid.

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