Un nuevo fenómeno paranormal tiene temblando a los internautas. En las últimas horas, se volvió completamente viral un perturbador video que muestra el preciso momento en que un sacerdote realiza lo que parece ser un intenso exorcismo y ritual de liberación dentro de una vivienda presuntamente embrujada.

Las imágenes, que originalmente llevan el crédito del usuario @alfredo.alvaradors y fueron difundidas por la cadena TV Azteca Veracruz, desataron una ola de pánico y fascinación en las plataformas digitales.

El tenso momento de las manifestaciones

En el clip se observa al religioso recorrer los pasillos de una casa con el techo de madera, sosteniendo un crucifijo y lanzando agua bendita mientras reza fervientemente en portugués: “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...”.

A su lado, una mujer observa la escena con evidente nerviosismo. Sin embargo, el ambiente cambia drásticamente cuando, de manera repentina, comienzan a suceder extrañas manifestaciones:

Luces fuera de control: Las lámparas del techo empiezan a parpadear de forma intermitente, sumiendo el lugar en la penumbra por segundos.

Poltergeist en acción: De fondo, se escucha cómo las puertas se azotan solas con una fuerza descomunal.

Objetos voladores: Diversos elementos de la casa se mueven violentamente y caen con estruendo, provocando gritos de terror entre los presentes que intentan unirse a las oraciones para alejar a los "espíritus impuros".

"¡Señor, aleja esta señal, quita todo espíritu impuro!", se alcanza a escuchar en el desesperado rezo final en medio del caos.

El debate en redes: ¿Fenómeno real o maestría digital?

Como era de esperarse, el material acumuló rápidamente millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que confesaron haber sentido un miedo real al ver la producción. Muchos creyentes aseguran que se trata de una prueba irrefutable de la existencia de entidades malignas y del poder de la liberación espiritual.

Sin embargo, en el mundo digital no todo es lo que parece. Especialistas en contenido web y edición de video no tardaron en poner su cuota de escepticismo. Varios expertos señalan que el impactante realismo del video podría ser el resultado de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) avanzada combinadas con efectos visuales y de sonido altamente sofisticados.

A pesar de las dudas sobre su autenticidad, el video sigue alimentando el eterno debate entre escépticos y amantes de lo paranormal, consolidándose como uno de los virales de terror más comentados en lo que va del año.

Y tú, ¿te atreves a verlo con las luces apagadas?

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