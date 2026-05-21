Amor sin límites: creó un dron con cabina para que su ave volviera a volar | VIDEO

Una historia de amor y dedicación hacia una mascota ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Nitya, una pequeña agapornis originaria de Filipinas, perdió la capacidad de volar y aterrizar con normalidad luego de sufrir el ataque de un gato.

Su dueño, Marc, decidió buscar una alternativa para devolverle parte de la libertad que había perdido. Con ingenio y apoyado en la tecnología, construyó una pequeña cabina transparente acoplada a un dron para que la ave pudiera volver a elevarse de manera segura.

Las pruebas fueron realizadas cuidadosamente para garantizar el bienestar de Nitya y evitar que experimentara miedo o estrés durante los vuelos.

El resultado emocionó a miles de usuarios luego de que se difundieran imágenes de la pequeña ave disfrutando nuevamente de las alturas y emitiendo cantos mientras surcaba el aire.

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