Le pegó un cartel al auto de su marido infiel y el mensaje explotó en redes

Una historia de amor, desgaste y hartazgo se volvió viral en Brasil luego de que una mujer decidiera exponer públicamente a su marido por sus presuntas infidelidades.

La protagonista es Naná Lopes, una mujer de la ciudad de Belém, quien aseguró estar cansada de las constantes desapariciones de su pareja, Alessandro, con quien convivía desde hace 13 años.

Ambos trabajan en un restaurante, pero según relató Naná, su marido desaparecía todos los fines de semana y regresaba recién los lunes. Tras llegar a su límite, decidió dejarle un contundente mensaje pegado en el auto.

El cartel fue colocado entre las dos puertas del vehículo, impidiendo que el hombre pudiera abrirlo con normalidad. La escena no pasó desapercibida: uno de los clientes del restaurante vio la carta, le tomó una fotografía y la imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

“Alessandro, después de 13 años de vivir juntos, estoy cansada de que desaparezcas todas las semanas para irte a dormir con una chica”, comenzaba el mensaje.

La carta continuaba con un fuerte reclamo:

“Y cuando llegás a casa, ¿querés tener relaciones? ¿No te satisface ella en la cama? Vení a casa el lunes a buscar tus cosas, ya no te quiero”.

El texto cerraba con una frase directa:

“Tené un poco de vergüenza y andate a vivir con ella, respetala. Atentamente: Naná”.

En pocas horas, el cartel se viralizó en Brasil y Naná terminó siendo conocida en redes como la “mujer del cartel”. Incluso, en su cuenta de Instagram, reconoció ser la autora del mensaje y dejó una reflexión para otras mujeres.

“Señoras, despertemos. No acepten menos de lo que se merecen”, escribió.

Tras la repercusión del caso, Naná habló con medios locales y explicó que nunca imaginó que su reclamo tendría tanto impacto. Aseguró que no actuó con intención de hacerse viral, sino porque se encontraba al límite.

“Hice eso y pensé que solo él lo vería. Nunca creí que tendría tanto impacto”, expresó.

La mujer también reconoció que, pese al escándalo, no reniega de toda la relación que tuvo con Alessandro. Sin embargo, dejó claro que ahora cada uno deberá seguir su propio camino.

Con información de TN.

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