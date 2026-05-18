¿"Bambi" se pasó de copas? Alerta por ciervos "borrachos" que causan peligro en las carreteras

Una situación que parece sacada de una película de comedia, pero que encierra un peligro real para los choferes, se volvió viral en las últimas horas. La Gendarmería de Saône-et-Loire, en la región de Borgoña (Francia), emitió una inusual y urgente alerta a los conductores debido a la presencia de ciervos en evidente estado de ebriedad que invaden las carreteras.

Todo estalló en las redes sociales luego de que la policía rural compartiera un video donde se observa a un ciervo desplazándose de forma completamente errática, dando vueltas en círculos sin rumbo fijo y terminando desplomado en medio de un campo.

El "after" en el bosque: ¿Por qué se emborrachan?

Aunque suena insólito, el fenómeno tiene una explicación biológica y estacional muy clara:

Fruta fermentada: Con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, los ciervos consumen brotes, frutos caídos y materia vegetal en descomposición.

Alcohol natural: Estos alimentos pasan por un proceso de fermentación natural que genera etanol (alcohol) .

Efecto inmediato: Al ingerirlos, los animales sufren una pérdida de reflejos, desorientación y un estado de ebriedad que altera por completo su conducta.

¿Qué dice la ciencia? Estudios publicados en revistas científicas como Trends in Ecology & Evolution confirman que el etanol está presente en la naturaleza y que muchos mamíferos carecen de la enzima necesaria para procesar el alcohol rápidamente, por lo que terminan "borrachos" con mucha facilidad.

Un peligro impredecible para los choferes

Más allá de lo anecdótico, las autoridades francesas advirtieron que un animal ebrio es 100% impredecible, lo que eleva el riesgo de accidentes de tránsito graves. Los conductores se están enfrentando a escenarios de alto riesgo en pleno asfalto: ciervos que se quedan completamente inmóviles en medio del carril; cruces repentinos y trayectorias en zigzag; además de reacciones violentas o huidas locas al asustarse con las luces de los movilidades.

El post de la policía que encendió las redes

Aprovechando el impacto del caso, la policía francesa utilizó el humor para concientizar a la población con un mensaje directo:

"No todos los usuarios de la carretera están sobrios... Si Bambi se pasó un poco con el aperitivo del bosque, quizás no sea el momento de conducir como si la carretera fuera suya, ¿verdad?"

Recomendaciones al volante (válidas para cualquier carretera)

Aunque este caso ocurre en Europa, los expertos señalan que la convivencia con la fauna silvestre en las carreteras requiere las mismas medidas de prevención en cualquier parte del mundo, incluida Bolivia:

Reducir la velocidad: Especialmente de noche o en tramos donde se advierta la presencia de animales sueltos. Evitar los "volantazos": Si un animal se cruza de golpe, una maniobra brusca a alta velocidad puede provocar un vuelco o un choque frontal con otro vehículo. Mantener la calma: No usar la bocina de forma excesiva ni las luces altas fijas, ya que esto encandila y asusta más al animal, haciendo que reaccione de peor manera.

Aunque la Gendarmería aclaró que el comportamiento del ciervo también podría deberse a una enfermedad neurológica, el fenómeno de la embriaguez animal es real y ya puso en alerta a los transportistas del viejo continente.

Con datos de BioBioChile, La Tercera y TN.

Mira la programación en Red Uno Play