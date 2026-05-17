Mariachis cantan en punto de bloqueo para intentar llegar a su contrato

En medio de los bloqueos que afectan distintas carreteras del país, una escena entre curiosa, triste y llamativa reflejó el drama que atraviesan los artistas y músicos que viven de sus presentaciones.

Un grupo de mariachis, vestidos con sus trajes tradicionales e instrumentos en mano, interpretó la popular canción “El Mariachi Loco” frente a personas movilizadas, con la esperanza de que les permitan continuar su viaje y llegar a un contrato previamente acordado.

“El Mariachi loco quiere pasar, quiere pasar… pero no nos dejan”, cantaban los músicos, adaptando la letra de la canción a la situación que enfrentaban en plena carretera.

La escena llamó la atención de conductores, pasajeros y transeúntes que se encontraban varados en el punto de bloqueo, mostrando cómo la crisis no solo afecta al transporte y al abastecimiento, sino también al sector artístico.

Artistas varados con equipos e instrumentos

Según reportes, varios grupos musicales, artistas folclóricos y trabajadores del espectáculo se han visto obligados a improvisar presentaciones en medio de los bloqueos para intentar obtener permiso de paso.

Muchos viajan con instrumentos, vestuario, equipos de sonido y compromisos laborales asumidos con anticipación, por lo que quedar retenidos en carretera representa pérdidas económicas y el riesgo de incumplir contratos.

Entre humor, resignación y desesperación, los artistas intentaron abrirse paso con lo que mejor saben hacer: cantar.

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