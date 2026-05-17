¿Alguna vez viste una tortuguita albina? En Bolivia existen y fueron registradas en Manuripi

Un hecho extraordinario fue registrado en la Amazonía boliviana: dos tortuguitas albinas nacieron en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, como parte del Programa de Repoblamiento de la Peta de Río.

El registro ocurrió en 2024 y forma parte del trabajo de conservación impulsado por los guardaparques de esta área protegida, quienes desarrollan acciones para preservar y repoblar especies propias de la región amazónica.

Huascar Sevillanos, de la organización P.C.A. Shimanú, explicó a RAI Bolivia que esta condición genética es considerada extremadamente rara en la naturaleza, debido a la ausencia total o parcial de pigmentación en el cuerpo del animal.

Un fenómeno poco común en la naturaleza

El nacimiento de estas tortuguitas albinas sorprendió incluso a quienes trabajan diariamente en la conservación de la Amazonía, debido a que el albinismo en especies silvestres reduce sus posibilidades de supervivencia.

Al tener una coloración clara, estos ejemplares pueden ser más visibles para depredadores y también presentar mayor sensibilidad a la luz solar. Por eso, su registro es considerado un hecho excepcional dentro de la biodiversidad boliviana.

Un hallazgo que destaca la riqueza de Manuripi

La presencia de estas tortuguitas albinas no solo llama la atención por su rareza, sino también porque refleja la importancia de los programas de conservación y repoblamiento que se desarrollan en la Reserva Manuripi.

El hallazgo se convierte en una muestra del enorme valor natural de la Amazonía boliviana y de la necesidad de proteger los ecosistemas donde habitan especies únicas.

Las tortuguitas albinas de Manuripi ya son consideradas un registro especial para la conservación en Bolivia, un recordatorio de que la naturaleza todavía puede sorprender con fenómenos tan raros como fascinantes.

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