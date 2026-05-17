VIDEO: Mujer mete reversa por error y termina hundida en una piscina

Una mujer de aproximadamente 70 años terminó con su vehículo dentro de una piscina subterránea luego de realizar una maniobra equivocada en un centro deportivo de la provincia de Gyeongsang del Sur, en Corea del Sur.

Según los reportes, la conductora habría colocado el automóvil en reversa por error, impactó contra otro vehículo, atravesó los ventanales de cristal del establecimiento y finalmente cayó al agua.

El hecho generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar. Nadadores que estaban dentro del centro deportivo reaccionaron rápidamente y lograron rescatar a la mujer.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada a un centro médico. También resultó herida una mujer de aproximadamente 50 años, quien sufrió lesiones provocadas por los cristales rotos y tuvo que ser hospitalizada.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la maniobra que terminó con el vehículo dentro de la piscina.

Mira la programación en Red Uno Play