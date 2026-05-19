Un video que se está esparciendo como la pólvora en las redes sociales muestra una escena que dejó a millones de internautas con la boca abierta: agentes de la policía en China "robando" a ciudadanos distraídos en plena calle. Pero no te alarmes, no se trata de una ola de corrupción, sino de una de las estrategias de concientización más curiosas, efectivas y virales de los últimos tiempos.

Para demostrar lo vulnerables que somos cuando bajamos la guardia, las autoridades decidieron lanzar a la calle a oficiales encubiertos vestidos de civil, quienes son verdaderos expertos en técnicas de hurto. ¿El objetivo? Demostrar en carne propia qué tan fácil es sacar una billetera o un teléfono de un bolsillo.

En el clip que ya acumula millones de reproducciones, se observa a un policía recorrer un concurrido mercado popular, actuando exactamente como un carterista profesional entre los puestos de verduras. El resultado es impactante: el agente logró robar siete celulares de todas las formas posibles aprovechándose de la nula atención de las personas.

Sorprendentemente, de las siete víctimas, solo una logró detectar el movimiento. El policía demostró una habilidad quirúrgica al sustraer teléfonos guardados en bolsillos traseros, abrigos sin el cierre puesto e incluso a mujeres que llevaban el celular en la parte de adelante de sus chaquetas o cargaban pesadas bolsas de compras, todo sin que levantara la más mínima sospecha.

Una vez que el oficial tiene el objeto en la mano, se identifica ante la víctima —quien usualmente entra en shock al no haber sentido nada— para devolverle su pertenencia y dejarle una frase contundente: "Si yo pude quitártelo así de fácil, un criminal real también lo hará".

Los consejos de los policías "carteristas" para que no seas la próxima víctima

A raíz del éxito de esta campaña, la policía local difundió una guía práctica de supervivencia urbana para evitar a los ladrones reales:

El bolso siempre al frente: En lugares llenos (como el metro o mercados), nunca lleves la mochila o la cartera en la espalda. Mantén tus pertenencias donde tus ojos puedan verlas.

Prohibido el bolsillo trasero: Es el lugar más expuesto y el favorito de los delincuentes; te sacarán las cosas mientras caminas y no sentirás absolutamente nada.

¡Cuidado con el truco de la distracción! Los carteristas casi nunca trabajan solos. Mientras uno te empuja "accidentalmente" o te hace una pregunta, el otro te está vaciando los bolsillos.

Ojo con los auriculares: Ir por la calle escuchando música con el volumen alto te desconecta de tu entorno, bajando tus alertas y convirtiéndote en el blanco ideal.

La campaña ha abierto un debate global en redes sobre la seguridad en las calles y la importancia de la prevención. Y tú, ¿habrías caído en la trampa de estos policías?

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