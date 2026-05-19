Defensa de Marset negocia con la Fiscalía de EE.UU. un posible acuerdo de culpabilidad

El proceso judicial en Estados Unidos contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya captura en territorio boliviano el pasado viernes 13 de marzo sacudió las estructuras de seguridad de la región, ingresó en una etapa clave de negociaciones que podría derivar en un acuerdo de culpabilidad.

Según reportó el diario El País de Uruguay, el equipo de abogados de Marset, comandado por el jurista Santiago Moratorio, se encuentra en territorio estadounidense manteniendo intensas reuniones con el equipo fiscal encabezado por Anthony T. Aminoff para analizar el grueso de las pruebas en su contra.

Audiencia postergada y oferta sobre la mesa

Aunque estaba previsto que este miércoles se llevara a cabo la audiencia preliminar al juicio en los tribunales de Alexandria (Virginia), el juez de la causa, Rossie D. Alston Jr., aprobó una prórroga para el 1° de julio. Esta postergación fue aceptada por el propio Marset debido a la alta complejidad que reviste su caso.

De acuerdo con un fallo judicial al que accedió el medio uruguayo, la dilación del proceso responde a la naturaleza extraterritorial del caso, la necesidad de traducir pruebas sustanciales y solicitudes pendientes a un país extranjero bajo tratados internacionales.

Gigas de evidencia: La Fiscalía estadounidense ya ha entregado a la defensa un volumen de pruebas que supera los 22 gigabytes. El documento oficial revela que el Gobierno de EE.UU. "ha hecho una oferta de declaración de culpabilidad a la defensa", y la prórroga busca dar tiempo a los abogados para evaluar la evidencia y continuar dichas negociaciones.

Los cargos que enfrenta

En su última comparecencia presencial en abril, el juez Alston Jr. leyó los cargos formales contra Marset. En esa instancia, tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron al derecho de un juicio rápido. Esto abrió la puerta a una investigación más amplia en la que el fiscal del caso advirtió que podrían presentarse nuevos cargos.

Hasta el momento, por los delitos imputados tras su detención, Sebastián Marset enfrenta en Estados Unidos una posible condena de hasta 20 años de cárcel, además de tres años de libertad supervisada y multas económicas que superarían los 500.000 dólares.

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