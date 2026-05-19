Registran despacho de Zapatero tras imputación por presunto tráfico de influencias

La Policía registró este martes el despacho del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, luego de que fuera imputado en una investigación por presunto tráfico de influencias.

Los agentes también intervinieron las sedes de tres empresas en Madrid, entre ellas una vinculada a sus hijas, según fuentes próximas a la investigación. Los operativos fueron ordenados por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Imputan a Zapatero y ordenan registros por el caso Plus Ultra. Foto EFE,

Imputan a Zapatero y ordenan registros por el caso Plus Ultra. Foto EFE,

Imputan a Zapatero y ordenan registros por el caso Plus Ultra. Foto EFE,

De acuerdo con la resolución judicial, Zapatero es investigado como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, que habría actuado como intermediaria ante instancias públicas en favor de terceros.

El juez también le atribuye el presunto cobro de comisiones, dentro de una causa relacionada con el caso Plus Ultra. La investigación continúa abierta y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

El expresidente fue citado a declarar el próximo 2 de junio, mientras avanzan las diligencias en torno al caso.

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