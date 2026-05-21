El frío también afecta a las mascotas: así puedes proteger a tu perro en invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, no solo las personas sufren las consecuencias del frío. Los perros también pueden verse afectados, especialmente durante la noche, cuando el descenso de temperatura puede provocar molestias, problemas articulares e incluso cuadros de hipotermia.

Especialistas en salud animal recuerdan que el pelaje no siempre es suficiente para proteger a las mascotas del frío extremo. Mientras algunas razas como los huskies cuentan con una capa aislante natural, los perros pequeños, de pelo corto, cachorros y animales mayores son mucho más vulnerables.

Las señales que indican que tu perro tiene frío

Veterinarios y expertos recomiendan prestar atención a ciertos comportamientos que podrían indicar que el animal está pasando frío mientras duerme.

Entre las señales más comunes están:

Temblores o escalofríos.

Buscar constantemente mantas, calefacción o lugares cálidos.

Dormir encogido o en forma de bola.

Tener las orejas, patas o nariz frías al tacto.

Mostrarse más cansado o menos activo de lo habitual.

Levantar las patas para evitar el contacto con superficies frías.

Quejarse, moverse demasiado o mostrarse inquieto durante la noche.

Los especialistas advierten que si el perro presenta letargo extremo o jadeo inusual podría tratarse de hipotermia y requerir atención veterinaria inmediata.

Cómo proteger a tu mascota durante las noches frías

Uno de los puntos más importantes es crear un espacio cómodo y cálido para el descanso del animal.

Los expertos recomiendan:

Ubicar la cama lejos de corrientes de aire.

Utilizar colchones gruesos o aislantes para evitar el contacto directo con el piso frío.

Colocar mantas amplias y suaves.

Usar alfombras o moquetas en las zonas donde duerme el perro.

Mantener puertas y ventanas bien cerradas durante la noche.

También explican que la temperatura ideal del ambiente puede variar según la raza y tamaño del animal.

Los perros pequeños, cachorros o de pelo corto suelen necesitar espacios entre 21 y 24 grados, mientras que los perros grandes o con pelaje abundante toleran mejor temperaturas entre 18 y 21 grados.

¿Es bueno que duerma en la cama?

Cada vez más personas permiten que sus mascotas duerman en la cama, aunque especialistas señalan que esta decisión debe manejarse con límites claros desde cachorros para evitar problemas de conducta.

Además, recuerdan que compartir la cama puede traer inconvenientes como suciedad, pelos, parásitos o interrupciones del sueño debido a los movimientos del animal.

Finalmente, recomiendan prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento nocturno de las mascotas, ya que detrás del insomnio, la inquietud o el exceso de actividad también pueden esconderse problemas emocionales o de salud.

Con información de Infobae

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