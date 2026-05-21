Nadie lo esperaba: este zapato icónico de los 2000 será tendencia absoluta en 2026

Cuando parecía que las zapatillas urbanas, los mocasines y las botas chunky dominaban por completo la moda, un clásico inesperado volvió a conquistar las calles y las pasarelas: los stilettos.

Stiletto, uno de los zapatos más icónicos de los años 2000, regresan en 2026 con una versión mucho más minimalista, elegante y fácil de combinar.

Atrás quedaron los diseños cargados de brillo, plataformas exageradas y detalles extravagantes. La nueva generación de stilettos apuesta por líneas limpias, tacos finos moderados y tonos neutros como negro, nude, chocolate y bordó.

Además, materiales como el cuero liso y el charol se convirtieron en los favoritos para elevar cualquier look sin perder comodidad ni sofisticación.

Cómo se usan los stilettos en 2026

La clave de esta tendencia está en el equilibrio. Aunque los stilettos evocan el espíritu Y2K, hoy se llevan con prendas relajadas y siluetas mucho más modernas.

Una de las combinaciones favoritas de influencers y fashionistas es mezclarlos con jeans rectos o denim oversized. El contraste entre un zapato elegante y una prenda casual crea un outfit fresco, urbano y súper versátil.

Los jeans cropped o al tobillo son ideales porque permiten lucir mejor el calzado y estilizan visualmente las piernas.

Para completar el look, muchas apuestan por blazers oversized, sweaters tejidos o camisas blancas clásicas, logrando una estética simple pero refinada.

El aliado perfecto de las faldas midi

Los stilettos también pisan fuerte junto a faldas midi, polleras lápiz y vestidos satinados minimalistas.

Este tipo de combinación aporta una imagen más femenina y sofisticada, además de ayudar a estilizar la figura gracias al efecto visual del taco fino.

Las estilistas recomiendan apostar por looks monocromáticos o prendas en tonos neutros para que el calzado se convierta en el verdadero protagonista del outfit.

El regreso más elegante del Y2K

El revival de la moda dosmilera sigue marcando tendencia, pero ahora con una estética mucho más limpia y atemporal.

En 2026, los stilettos dejan de ser exclusivos de eventos formales y se convierten en una pieza clave para elevar looks cotidianos sin perder comodidad ni personalidad.

Con información de Infobae.

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