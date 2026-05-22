Terror en un ascensor: cargador portátil explotó dentro de un bolso y desató un incendio

Momentos de verdadero terror vivió una mujer en Surgut luego de quedar atrapada dentro de un ascensor cuando un cargador portátil explotó repentinamente dentro de su bolso y provocó un voraz incendio.

El dramático episodio ocurrió el pasado 21 de mayo de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio residencial.

Las impactantes imágenes muestran a la mujer ingresando con total normalidad al ascensor mientras llevaba un bolso colgado al hombro. Sin embargo, apenas segundos después de cerrarse las puertas, comenzó a salir humo desde el interior del accesorio.

La situación empeoró en cuestión de instantes.

El cargador portátil —también conocido como power bank— explotó violentamente y generó una intensa bola de fuego dentro de la reducida cabina.

El ascensor quedó rápidamente envuelto en humo y llamas.

En medio del pánico, la mujer arrojó desesperadamente el bolso al piso e intentó presionar los botones del ascensor mientras el fuego seguía expandiéndose.

Las cámaras también captaron cómo la residente golpeaba repetidamente las puertas intentando escapar, mientras una espesa nube de humo comenzaba a cubrir casi por completo el interior del ascensor.

Por momentos, la grabación se vuelve casi imposible de distinguir debido a la densidad del humo.

Finalmente, las puertas lograron abrirse y la mujer salió corriendo del lugar segundos antes de que la cabina quedara completamente cubierta.

Según medios locales, la víctima no sufrió heridas pese a la magnitud del incendio y al intenso humo que inhaló durante los segundos de encierro.

De acuerdo con reportes difundidos por la prensa rusa, el incidente ocurrió en un edificio de gran altura y no fue necesaria la intervención de equipos de rescate.

Especialistas recuerdan que las baterías portátiles utilizan celdas de ion de litio, las cuales pueden sobrecalentarse o incendiarse en caso de daños, defectos de fabricación o fallas durante la carga.

Por ello, recomiendan utilizar únicamente dispositivos certificados y evitar exponerlos a golpes, altas temperaturas o sobrecargas eléctricas.

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