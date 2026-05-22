Momentos de angustia y desesperación se vivieron en las calles de Nueva York luego de que una mujer fuera arrastrada por una fuerte corriente de agua al intentar bajar de un autobús en medio de severas inundaciones.

El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2026 en el distrito de Queens, donde una intensa tormenta colapsó el sistema de drenaje y convirtió varias avenidas en verdaderos ríos urbanos.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, la pasajera descendía del transporte público cuando perdió el equilibrio debido a la fuerza del torrente que cruzaba la calle.

En cuestión de segundos, la mujer fue arrastrada varios metros por el agua, mientras personas que se encontraban en la zona gritaban desesperadas e intentaban ayudarla.

La escena generó momentos de enorme tensión entre peatones y conductores, quienes rápidamente acudieron en su auxilio para ponerla a salvo antes de que la corriente la arrastrara aún más lejos.

Los videos del incidente comenzaron a viralizarse rápidamente debido a la magnitud de las inundaciones y la fuerza con la que corría el agua por las calles de Queens.

La tormenta también provocó caos vehicular en distintos sectores de la ciudad, afectando importantes vías como el Long Island Expressway y generando severos problemas de movilidad.

Las autoridades meteorológicas emitieron alertas por inundaciones repentinas, mientras equipos de emergencia trabajaban en varios puntos afectados por el temporal.

Las impactantes imágenes del rescate fueron compartidas por Posta México y rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron preocupación por la intensidad de las lluvias registradas en la ciudad.

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