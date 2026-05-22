RD del Congo eleva a 160 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

Un total de 160 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por el brote del virus del Ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Ministerio de Salud congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el pasado miércoles, indicó el Ministerio en su último boletín sobre esa crisis sanitaria emitido a última hora del jueves, en el que precisa también que se acumulan ya "671 casos sospechosos".

Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de seis muertes y 64 casos "confirmados".

Asimismo, un total de 160 contagiados han superado la enfermedad y se han recuperado. Estos datos se refieren a la provincia oriental de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, y a la vecina provincia de Kivu del Norte.

Sin embargo, no toman en cuenta la provincia oriental de Kivu del Sur, controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que este jueves confirmó un caso de un enfermo de ébola que acabó falleciendo.

El brote, que se declaró el pasado viernes, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, y ya se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras, mientras la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la OMS están movilizando recursos para atajar el brote.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.

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