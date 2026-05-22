Brutal ataque con arma blanca a plena luz del día en centro comercial

Se viralizó el registro audiovisual de una violenta agresión con arma blanca en la terraza del Mall Plaza La Serena en La Serena, Chile. De acuerdo con información extraoficial del caso, el brutal altercado habría sido protagonizado por vendedores ambulantes que operan de manera informal en dicho sector del establecimiento.

El violento ataque ocurrió a plena luz del día ante la mirada atónita de decenas de clientes y de los guardias de seguridad del recinto, quienes presenciaron la agresión. El agresor propinó reiteradas estocadas a la víctima, desatando el pánico inmediato entre las personas que transitaban por los pasillos exteriores del centro comercial.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud y el diagnóstico médico de la persona herida tras el grave ataque cortopunzante. Los equipos policiales correspondientes ya iniciaron las primeras diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables de esta violenta situación.

Fuente: Eldia.cl

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