Un video viral puso en el centro de la polémica al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, luego de que se difundieran imágenes donde aparece utilizando una pistola eléctrica TASER contra su propio asesor dentro de una oficina.

La escena, grabada en un ambiente privado, muestra al burgomaestre accionando el dispositivo mientras varias personas ríen alrededor. Segundos después, el asesor Arturo Bobbio cae al suelo tras recibir la descarga.

Las imágenes rápidamente explotaron en redes sociales y generaron críticas, memes y cuestionamientos sobre el uso de este tipo de armas.

El video se viralizó en plena presentación de armas TASER

La controversia estalló apenas días después de que la municipalidad anunciara oficialmente la incorporación de 150 pistolas eléctricas para el Serenazgo distrital como parte de su estrategia contra la inseguridad.

El hecho provocó aún más debate porque el propio alcalde había encabezado la presentación pública de estas armas no letales junto a autoridades y representantes internacionales.

“Fue completamente voluntario”, respondió el alcalde

Tras la ola de críticas, Carlos Bruce publicó un comunicado en su cuenta de X asegurando que el video fue sacado de contexto.

Según explicó, se trató de una dinámica privada y de confianza donde se realizaron simulaciones relacionadas con una demostración periodística.

“Fue completamente voluntaria”, afirmó el alcalde, quien además aseguró que nunca existió riesgo real ni consecuencias graves para los participantes.

El asesor defendió la grabación

Por su parte, Arturo Bobbio también salió a respaldar al alcalde y afirmó que el material corresponde a un ensayo previo a una transmisión en vivo.

Incluso defendió públicamente el uso de armas TASER para Serenazgo y lanzó una frase que terminó alimentando aún más la polémica:

“Recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”.

Además, denunció supuestos intentos de difamación tras la difusión del video.

Surco ya utiliza armas eléctricas en Serenazgo

Desde marzo, Municipalidad de Santiago de Surco se convirtió en la primera comuna de Perú en equipar a sus agentes de Serenazgo con pistolas TASER.

Los dispositivos adquiridos corresponden al modelo TASER 10, diseñado para incapacitar temporalmente mediante impulsos eléctricos controlados.

Según la información oficial, estas armas tienen alcance de hasta 14 metros, cuentan con puntería láser y permiten realizar hasta 10 disparos antes de recargar.

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