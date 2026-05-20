El influencer más famoso del mundo vende su ‘alma digital’ por una fortuna

El fenómeno global de las redes sociales, Khaby Lame, marcó un hito sin precedentes al vender su identidad digital a un holding de Hong Kong. La compañía asiática Rich Sparkle Holdings adquirió los derechos para recrear la imagen, voz y gestos del famoso creador de contenido mediante inteligencia artificial.

La histórica transacción comercial se cerró por una cifra cercana a los 975 millones de dólares e incluyó la transferencia de su empresa Step Distinctive Limited. A partir de este acuerdo, el grupo comprador desarrollará un gemelo digital capaz de replicar con total precisión el comportamiento del joven italiano de origen senegalés.

La expansión del live commerce

El principal objetivo de esta tecnología generativa será la creación de transmisiones de comercio electrónico en vivo orientadas al mercado internacional. Estas emisiones automatizadas se ejecutarán de forma simultánea en distintos idiomas y husos horarios sin requerir la presencia física del influencer.

Esta estrategia representa un cambio radical para las marcas, las cuales dispondrán de un clon virtual disponible las 24 horas del día. El proyecto busca potenciar los formatos publicitarios en las plataformas sociales y optimizar las campañas en múltiples regiones geográficas.

Debates éticos y legales sobre la IA

La venta de estos datos biométricos encendió las alarmas entre los especialistas en derecho tecnológico debido a los vacíos legales existentes. El caso funciona ahora como un laboratorio global sobre los límites de la cesión de la personalidad y los rasgos físicos con fines comerciales.

Esta operación convierte a Khaby Lame en el primer gran referente de internet en formalizar la explotación integral de su versión virtual. La industria del entretenimiento observa con atención este movimiento que redefine por completo el futuro laboral de las celebridades digitales.

Fuente: El norte.

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