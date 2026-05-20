Colombia ante la OEA: lamenta expulsión de su embajadora en Bolivia y pide salida pacífica

Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la representante de Colombia lamentó la decisión del Gobierno boliviano de declarar persona no grata a la embajadora colombiana en Bolivia, Elizabeth García.

La posición fue expresada este miércoles, en el marco del debate sobre la situación política y social que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos, hechos de violencia y tensiones diplomáticas.

La representante alterna de Colombia ante la OEA, Adriana Maldonado, señaló que la determinación asumida por la Cancillería boliviana “se aleja de las relaciones cercanas y fraternas” que históricamente mantuvieron ambos países.

“Colombia lamenta el desafortunado anuncio del Gobierno de Bolivia de declarar persona no grata a la embajadora de Colombia en el Estado Plurinacional de Bolivia, quien desde finales de 2022 ha destacado una importante trayectoria. Nuestro país lamenta esta decisión, que se aleja de las relaciones cercanas y fraternas que han tenido nuestras naciones”, expresó.

Pese al impasse diplomático, Colombia remarcó su disposición de acompañar, si así es solicitado, iniciativas orientadas a encontrar una salida pacífica, democrática, institucional y constitucional a la actual coyuntura boliviana.

“Colombia expresa su disposición de acompañar, si así es solicitado, en estricto respeto de la soberanía del pueblo boliviano, las iniciativas orientadas a contribuir a una salida pacífica, democrática, institucional y constitucional de la actual coyuntura”, señaló Maldonado.

Asimismo, la delegación colombiana reiteró la importancia de fortalecer una democracia más inclusiva y representativa mediante mecanismos pacíficos y democráticos.

La declaración se produce luego de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz comunicara la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia, argumentando una presunta injerencia del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en asuntos internos del país.

El pronunciamiento de Colombia se suma a las intervenciones de distintos países miembros de la OEA, que llamaron al diálogo, al respeto del orden democrático y a la búsqueda de una salida pacífica frente a la crisis boliviana.

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