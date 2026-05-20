Tragedia en Chile: investigan al padre tras la caída de una niña de 2 años desde un edificio

La muerte de una niña de 2 años en Chile generó una profunda conmoción y abrió una investigación judicial contra su padre, quien fue detenido e imputado por homicidio por omisión.

La menor cayó desde el piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago, mientras se encontraba bajo el cuidado de su padre durante una visita autorizada por la Justicia.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 17:10, en un departamento de la calle Los Militares. Según la reconstrucción de la Fiscalía chilena, la niña, identificada como Isidora, había llegado esa mañana al edificio para pasar el día con su padre, Jorge Constanzo, quien tenía un régimen de visitas establecido: podía verla un domingo al mes, entre las 10:00 y las 18:00.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el hombre llegó cerca de 50 minutos tarde a recoger a la menor. Luego, ambos almorzaron juntos y regresaron al departamento.

Horas antes de la tragedia, Constanzo había participado en el cumpleaños de su pareja en el quincho del edificio y posteriormente continuó la celebración en un local nocturno hasta la madrugada. La Fiscalía sostiene que habría consumido alcohol y que se quedó dormido junto a su pareja, mientras la niña descansaba sola en otra habitación.

“La acción del imputado fue mucho más que una negligencia”, afirmó el fiscal Jorge Reyes Henríquez durante la audiencia de imputación.

Según explicó el representante del Ministerio Público, la menor habría permanecido sola entre una hora y media y dos horas en un dormitorio donde la cama estaba junto a una ventana que no contaba con redes de protección.

La caída fue advertida por una vecina, quien escuchó un fuerte golpe en el sector de estacionamientos del edificio. Cuando llegaron Carabineros y los equipos de emergencia, intentaron determinar desde qué departamento había caído la niña. Como Isidora no vivía en el lugar, en un primer momento nadie logró identificarla.

Minutos después, los efectivos ubicaron el departamento del padre. Según la Fiscalía, el hombre no habría respondido a los primeros llamados porque continuaba dormido. Los investigadores estiman que se enteró de la muerte de su hija alrededor de 40 minutos después de la caída.

Durante la audiencia también se reveló que existía un acuerdo previo en el Tribunal de Familia para instalar medidas de seguridad en el departamento debido a las visitas de la menor. Sin embargo, la querella impulsada por la madre, Gloria Ortiz, sostiene que las protecciones solo habían sido colocadas en el balcón y no en otras ventanas del inmueble.

El padre fue imputado por homicidio por omisión y permanece con internación provisoria en Santiago 1, mientras la Justicia define si quedará en prisión preventiva. La defensa solicitó medidas menos gravosas, como firma mensual y arraigo nacional.

La madre de Isidora habló públicamente tras la tragedia y aseguró que la familia atraviesa un profundo dolor.

“Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija”, expresó Gloria Ortiz en declaraciones a Radio Bío Bío.

La mujer sostuvo que espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y apuntó a una presunta negligencia durante el cuidado de la menor.

“Hasta el momento, ellos tienen que tomar el caso y abordarlo de la manera que es, que es un acto negligente durante el cuidado personal de mi hija”, afirmó.

Gloria también recordó el cariño que recibía Isidora en su entorno cotidiano.

“He recibido mucho apoyo de donde trabajo, del jardín donde asistía la Isidora, que era tremendamente querida”, señaló.

“Ahora toca esperar para poder tener a mi hija y despedirla de la mejor manera posible junto a toda su familia”, concluyó.

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