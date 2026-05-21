Fiscalía paraguaya acusa formalmente a la expareja de Marset y pide llevarla a juicio oral

La situación judicial de Gianina García Troche se complicó aún más este miércoles luego de que la Fiscalía paraguaya presentara una acusación formal en su contra por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El fiscal Deny Pak solicitó además que la causa sea elevada a juicio oral y público, asegurando que existe una “alta probabilidad” de obtener una condena.

Por este delito, García Troche podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, la expareja de Sebastián Marset habría formado parte de la estructura financiera del clan mediante la empresa Grupo San Jorge S.A., conocida comercialmente como Total Cars, una automotora de vehículos de alta gama.

La Fiscalía sostiene que la firma habría sido utilizada para introducir dinero del narcotráfico al sistema financiero paraguayo y mover ganancias vinculadas al tráfico internacional de cocaína.

Los investigadores también apuntan al uso de cuentas bancarias y documentación laboral presuntamente falsa para facilitar las operaciones económicas.

Según la tesis fiscal, García Troche figuraba como presidenta de la sociedad y poseía el 75% de participación en la empresa.

La defensa rechaza las acusaciones

Los abogados de García Troche sostienen que su participación en la compañía era únicamente formal y aseguran que no existen pruebas de que haya administrado dinero o controlado la firma.

Sin embargo, la Fiscalía considera que los elementos reunidos durante la investigación son suficientes para llevar el caso a juicio oral.

Detenida desde 2024

García Troche permanece recluida en una cárcel de máxima seguridad desde que fue extraditada a Paraguay.

Había sido detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid tras una alerta internacional de Interpol relacionada con el caso A Ultranza Py.

Ahora, tras la presentación de la acusación formal, la Justicia paraguaya deberá convocar a una audiencia preliminar para definir si el proceso avanza oficialmente hacia juicio oral y público.

Con información de La Nación, Infobae y La República.

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