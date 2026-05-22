La Fiscalía revela cómo vivía la ex de Marset: viajes, estancias y compras de lujo

La investigación contra Gianina García Troche reveló detalles de la vida de lujo que habría llevado junto al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente considerado uno de los hombres más buscados de la región.

La Fiscalía paraguaya pidió llevarla a juicio oral en el marco de la causa Operación A Ultranza Py, al acusarla de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Según el expediente, García Troche habría utilizado empresas, cuentas bancarias y bienes millonarios para insertar dinero ilícito en el sistema económico paraguayo.

Viajes de lujo, compras millonarias y camionetas de alta gama

El Ministerio Público sostiene que la uruguaya no tenía ingresos legales suficientes para justificar el nivel de vida que mantenía en Paraguay.

La acusación menciona compras en tiendas exclusivas como Carolina Herrera, un anillo de oro valuado en 30.000 dólares, además del uso de una camioneta de lujo cotizada en más de 115.000 dólares.

También aparecen viajes a destinos internacionales como Dubái y Punta Cana, además de vuelos realizados en aeronaves vinculadas a la estructura criminal liderada por Marset.

Empresas bajo sospecha

Uno de los puntos centrales de la acusación es la creación de la firma Grupo San Jorge S.A., donde García Troche figuraba como presidenta y accionista mayoritaria.

Según Fiscalía, esta sociedad habría sido utilizada para operar la automotora Total Cars y mover dinero presuntamente ligado al tráfico internacional de cocaína.

Además, el documento señala que la acusada abrió cuentas bancarias utilizando certificados laborales y documentación financiera supuestamente irregular para justificar ingresos inexistentes.

Los investigadores aseguran que desde esas cuentas se realizaron depósitos, transferencias y compras en el exterior por miles de dólares.

La lujosa vida de Gianina García que ahora la lleva a juicio. Sebastián Marset y Gianica García. Foto RR.SS.

La estancia millonaria donde planeaban vivir

La acusación también expone la compra de la estancia “23 de Abril”, ubicada en San Roque González de Santa Cruz, en Paraguay.

Según el expediente, el inmueble habría sido adquirido con dinero proveniente del narcotráfico y posteriormente transformado en una lujosa propiedad para la familia Marset-García.

La estancia contaba con infraestructura ganadera, maquinaria agrícola, pista de aterrizaje, hangar y una vivienda principal construida especialmente para la pareja.

Durante allanamientos realizados en 2022, las autoridades encontraron ropa, muebles, vajilla, fotografías familiares y objetos personalizados con el apellido Marset-García.

Incluso, los investigadores hallaron una maqueta de madera con la inscripción: “Gianina PCU capitao Sebastian”.

Gianina García traslada bajo resguardo policial. Foto captura RR.SS.

La Fiscalía asegura que conocía el origen del dinero

Para los fiscales paraguayos, García Troche sabía perfectamente de dónde provenían los millones que manejaba la organización.

La acusación incluye conversaciones y mensajes atribuidos a Marset, donde presuntamente hablaba sobre su pareja y la vida que llevaban mientras operaba el tráfico internacional de cocaína.

Según el documento judicial, el narcotraficante afirmaba que ella tenía “muy bien claro” a qué se dedicaba y que disfrutaba junto a él de los beneficios económicos obtenidos por la estructura criminal.

Con información de El País

Mira la programación en Red Uno Play