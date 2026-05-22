Justiniano: “Se intentó tomar el cuartel de Umopar” tras el accidente fatal en Santa Fe de Yapacaní

La tragedia ocurrida en Santa Fe de Yapacaní, tras un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), que dejó personas fallecidas, derivó en una escalada de violencia.

Ante ello, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el caso será investigado para esclarecer las circunstancias de todos los hechos registrados.

Según la autoridad, el accidente ocurrió cuando un vehículo de Umopar realizaba el relevo de dos efectivos que se dirigían al municipio de San Carlos. Tras el impacto, en el que perdieron la vida una mujer y una menor de edad, se generaron momentos de tensión en la zona.

“Tras la colisión, personas de la zona tuvieron una reacción violenta y hubo dificultades para trasladar los cuerpos. Una camioneta particular se ofreció y pudo llevarlos hasta un hospital”, explicó Justiniano.

La situación se agravó posteriormente cuando personas movilizadas incendiaron los vehículos donde se encontraban los dos sargentos involucrados en el accidente, quienes habían sido trasladados hasta un centro médico.

Justiniano afirmó que los dos efectivos involucrados fueron aprehendidos inmediatamente y puestos a disposición del Ministerio Público.

“Ambos sargentos acompañaron a los heridos y fallecidos; fueron aprehendidos ahí mismo y trasladados a otra localidad para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Ahí se va a actuar con transparencia”, sostuvo.

Horas más tarde, un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza al cuartel de Umopar en la zona, hecho que derivó en nuevos incidentes y dejó una tercera víctima fatal.

“Se organizaron e intentaron tomar el cuartel. Tenemos imágenes de la persona fallecida vistiendo una prenda roja y con una piedra en la mano sobre una motocicleta; esas imágenes coinciden con la persona que fue trasladada en ambulancia”, manifestó.

El viceministro aseguró que los efectivos encargados del resguardo del recinto tenían la instrucción de no utilizar armas de fuego.

“Había una instrucción muy clara de no utilizar armas de fuego por parte de las dos personas que resguardaban el cuartel y ellos tenían la instrucción de utilizar gases lacrimógenos”, afirmó.

Respecto a la muerte del tercer fallecido, indicó que la investigación se encuentra en curso. “Ya se realizó la autopsia, se le extrajo el proyectil y eso será objeto de peritaje para establecer qué tipo de proyectil es”.

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