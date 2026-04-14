Pidió que la lleve a su casa, pero desvió la ruta: investigan grave denuncia de abuso a joven en Yapacaní

Un caso de presunta violación ocurrido en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, generó preocupación luego de que la justicia determinara detención domiciliaria para el acusado, pese a la gravedad de la denuncia.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el hecho se registró en horas de la madrugada, cuando una estudiante, tras compartir bebidas alcohólicas con un grupo de amigos, solicitó a un hombre a quien conoció en ese contexto que la trasladara hasta su domicilio.

Sin embargo, según la denuncia, el sujeto habría desviado la ruta acordada y llevado a la joven hasta otro inmueble, donde presuntamente cometió el abuso sexual.

El director de la Felcv, el coronel Edson Fernández, explicó que tras conocerse el hecho se activó un operativo inmediato que permitió la ubicación y aprehensión del sospechoso, además de la recolección de elementos probatorios.

“La víctima denuncia que fue abusada sexualmente, y este hecho fue calificado por el Ministerio Público como violación”, señaló la autoridad policial, quien destacó que el caso se investiga con el objetivo de esclarecer los hechos.

No obstante, durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial determinó la detención domiciliaria del acusado, decisión que fue observada por los investigadores.

Desde la Felcv se informó que, en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría, se presentará una apelación para revertir la medida y solicitar la detención preventiva del imputado.

El caso se encuentra en proceso de investigación, mientras las autoridades buscan que se revise la resolución judicial en función de los elementos colectados y la gravedad del delito denunciado.

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