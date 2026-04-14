¡Tome previsiones! Pronostican ingreso de sur leve con lluvias a Santa Cruz: ¿qué día será?

Santa Cruz de la Sierra vivirá una semana marcada por cambios bruscos en las condiciones climáticas, con vientos intensos, lluvias y variaciones de temperatura, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’.

Para este martes 14 de abril se mantiene una alerta por vientos del norte, cuyas ráfagas se intensificarán notablemente en distintas regiones del departamento, alcanzando velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora en zonas como Andrés Ibáñez, Cordillera y la Chiquitania.

El cambio llegará el miércoles 15 de abril, cuando se prevé el ingreso de un sur leve, acompañado de precipitaciones de moderadas a fuertes en todo el departamento. Este escenario lluvioso persistirá hasta el jueves, generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

Sin embargo, el viernes 17 se registrará el reingreso de vientos del norte, lo que provocará un aumento progresivo de las temperaturas durante el fin de semana. “El calor empieza a subir a medida que ingresa el fin de semana”, advirtió Alpire.

Semana de contrastes

La transición hacia el invierno ya comienza a sentirse en Santa Cruz, con una combinación de calor, vientos intensos, ingreso de sur leve y lluvias, lo que configura una semana climáticamente inestable.

Hoja de ruta semanal:

Martes 14: Ráfagas intensas del norte (jornada crítica).

Miércoles 15: Ingreso de sur leve con lluvias generalizadas.

Viernes 17: Retorno de vientos del norte y ascenso térmico.

Temperaturas por regiones

Hasta el sábado 18 de abril, las temperaturas máximas serán:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: 31°C

Valles cruceños: 28°C

Cordillera: 33°C

Chiquitania: 34°C

Condiciones por zonas

En Andrés Ibáñez y Norte Integrado, se esperan temperaturas entre 20°C y 31°C, con ráfagas superiores a los 60 km/h y cielos variables entre parcialmente nublados y lluviosos.

Los Valles cruceños tendrán un rango de 10°C a 28°C, con vientos de hasta 50 km/h y condiciones similares de nubosidad y precipitaciones.

En la región de Cordillera, las ráfagas serán muy fuertes, especialmente en Cabezas y Charagua, con temperaturas de 16°C a 33°C.

Mientras que, en la Chiquitania, el termómetro oscilará entre 21°C y 34°C, con vientos de hasta 60 km/h, principalmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Recomendaciones para el sector agropecuario

Ante el escenario de escasez hídrica futura, es fundamental tomar medidas preventivas inmediatas:

Cosecha de agua: Aprovechar las precipitaciones actuales para el acopio y garantizar riego en época de estiaje.

Reservas de forraje: Implementar silos y rollos para asegurar alimento para el ganado.

Aprovechamiento de humedad residual: Utilizar la humedad del suelo para sembrar pastos y granos como el sorgo, cultivo resistente y de baja demanda hídrica.

La prevención hoy es la garantía de producción para la campaña de verano 2026-2027.

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